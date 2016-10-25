Сергей Кириенко открывает народный фронт

Общероссийский народный фронт (ОНФ) впервые с апреля проведет свой традиционный «Форум действий» – он пройдет в Ялте 25–26 октября. Ожидается, что в пленарном заседании примет участие Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков не ответил на письменный вопрос «Ведомостей».

Предыдущий форум ОНФ прошел ровно полгода назад в Йошкар-Оле, а следующий был запланирован на 6 июля в Якутии, но был отменен. Официально в ОНФ тогда говорили о необходимости дополнительного времени на проработку обращений граждан, однако близкий к ОНФ собеседник «Ведомостей» признавался, что все было готово, а перенос случился из-за изменения графика президента. Не состоялся форум и в сентябре, как ранее обещали в ОНФ. Близкий к Кремлю собеседник пояснял тогда «Ведомостям», что одним из мотивов отмены обоих форумов могло быть стремление «приглушить политическую повестку» накануне выборов, в которых участвовал в том числе и уже готовившийся сменить работу главный кремлевский куратор внутренней политики, первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин.

В повестке форума в Ялте ничего сенсационного нет (см. врез), но именно он станет первым выходом в свет для сменщика Володина Сергея Кириенко. Он в Ялту приедет, подтвердили «Ведомостям» собеседники в ОНФ и в кремлевском Управлении внутренней политики (УВП). А вот Володин на форум не собирается – «этого нет в планах», сообщил «Ведомостям» собеседник в окружении председателя Госдумы. «После перехода из администрации президента в нижнюю палату Володин ОНФ не занимается, руководство движением остается функцией Кремля», – пояснил собеседник.

Что обсудят Участники форума поговорят об энергетике, развитии агропромышленного комплекса, туристическом потенциале, экологии и сохранении культурного наследия, а также предложат свои варианты решения существующих проблем, говорится в анонсе мероприятия.

Тем не менее Володин сохраняет значительное влияние на ОНФ, в руководящих органах которого сплошь люди из команды Володина, а исполкомом руководит Алексей Анисимов, работавший до перехода в ОНФ замначальника УВП, напоминает близкий к Кремлю собеседник. В самом УВП «фронтовиков» продолжает курировать замначальника управления Тимур Прокопенко – один из нескольких оставшихся близких соратников Володина. Ранее собеседник в администрации говорил «Ведомостям», что Прокопенко свою должность сохранит.

Расстановка сил в политическом блоке не меняется, она подразумевает, что у куратора УВП свои вопросы, у председателя Думы – свои и никакой интриги тут нет, уверяет федеральный чиновник: «ОНФ – это не предмет какого-то дележа. Он не может стать подотчетным Госдуме, потому что в этом случае теряется его первоначальный смысл». Никакого переформатирования самого ОНФ при Кириенко также не произойдет, иначе теряется первоначальная задумка – чтобы фронт был «овчаркой» президента, которая не дает дремать власти, соглашается бывший федеральный чиновник. Сейчас ОНФ делит «поляну» с партиями, ведет антикоррупционную повестку и это сохранится, считает он.

Володин вряд ли добровольно согласится отдать контроль над ОНФ, он будет бороться, возражает близкий к Кремлю собеседник: «Володину было чуть проще, когда он приходил, поскольку он не терял контакта с политической сферой, но Кириенко со временем, скорее всего, будет ставить своих людей». ОНФ – движение президента, поэтому, «конечно, это зона координации администрации», но какое-то обсуждение вопросов в Думе все же может быть, учитывая, что туда избрались многие «фронтовики», говорит бывший сотрудник администрации президента, работавший при Володине. А вопрос персоналий решается технологически, полагает бывший федеральный чиновник: «Захочет Кириенко – будут другие люди. Найдут какую-то технологическую формулу – например, что нельзя совмещать депутатство с руководящими должностями в ОНФ. Не вижу, чтобы здесь какие-то бои были: Володин и Кириенко опытные, они знают, как строится аппаратная борьба».

В УВП вопрос «Ведомостей» о возможной кадровой революции в ОНФ оставили без ответа.

ОНФ не принадлежал Володину, он был создан по инициативе Путина и служил его целям и, поскольку управление идет через администрацию, совершенно естественно, что оно должно перейти к Кириенко, считает политолог Григорий Голосов: «Какие бы ревнивые чувства Володин ни испытывал, ему придется смириться. Да, есть элемент аппаратной борьбы, но аппарат является централизованным и обслуживает интересы одного человека. А в данном случае это не Володин и не Кириенко, а Путин».