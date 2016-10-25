Правительство хочет смягчить наказание за склонение спортсменов к допингу

Правительство предлагает смягчить законопроект об усилении ответственности за нарушение антидопингового законодательства. Проект депутатов Дмитрия Свищева (ЛДПР), Ильдара Гильмутдинова и Марата Бариева (оба – «Единая Россия») был принят в первом чтении 15 июня: в Уголовном кодексе (УК) появится новая статья 230.1 «Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте». Депутаты предложили в случае вины тренера без отягчающих обстоятельств штрафовать его на сумму до 500 000 руб. и запрещать спортивную деятельность в течение трех лет. В случае же склонения группой лиц или деяния в отношении нескольких спортсменов максимальный штраф – 1 млн руб. или лишение свободы сроком на год. Если допинг давался спортсмену без его согласия, срок лишения свободы должен составить от трех до пяти лет, а если это повлекло по неосторожности смерть или тяжкие последствия – от 10 до 15 лет.

В понедельник на правительственной комиссии по законопроектной деятельности обсуждался вопрос о смягчении этих норм: в проекте поправок от Минюста, с которым ознакомились «Ведомости», предлагается пересмотреть указанные санкции, поскольку они носят «непоследовательный характер и в отдельных случаях необоснованно жесткий». Поэтому Минюст предлагает снизить штрафы с 500 000 до 300 000 руб. и с 1 млн до 500 000 руб., а сроки лишения свободы – с 3–5 лет до одного года (за допинг без согласия) и с 10–15 лет (в случае тяжких последствий) до четырех лет, как это предусмотрено ст. 109 УК о причинении смерти по неосторожности. По мнению авторов поправок, в такой редакции документ позволит повысить уровень антидопинговой дисциплины и сократит случаи применения запрещенных препаратов спортсменами, снизив возможный риск для здоровья.

Законопроект должен быть принят Госдумой в осеннюю сессию. На заседании правительственной комиссии обсуждалась доработка поправок, их должны внести на этой неделе, рассказал собеседник, близкий к руководству Госдумы. «Как у автора у меня нет возражений по поправкам, когда проект принимался в первом чтении, к нему были такие замечания», – признается Гильмутдинов. По его словам, задача не в том, чтобы посадить или оштрафовать, а в том, чтобы предупредить специалистов, работающих со спортсменами, что за склонение к допингу теперь есть уголовная ответственность. Ведь 90% случаев употребления допинга происходит в процессе работы спортивных специалистов с молодыми спортсменами, отмечает депутат.

Пиковая фаза допинговых скандалов, связанных с Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Рио, прошла, напоминает адвокат по спортивному праву Александр Чеботарев: «Именно пиком скандала, видимо, была продиктована и поспешность наших депутатов в подготовке изменений в УК. Но затем поправки стали обсуждаться в обществе, научных кругах, и все пришли к выводу, что ужесточение ответственности не панацея». Снижение штрафов и сроков лишения свободы можно только приветствовать, поскольку это очень важный момент: закон необычный по своему предмету и сразу сломать кому-либо судьбу, осудив его на 15 лет, было бы большой ошибкой, уверен адвокат. «Перед Россией стоит задача по возвращению в число мировых спортивных держав, и ужесточение ответственности внутри страны в этом не поможет. Решать проблему нужно глобально в соответствии с системой, которую необходимо создать, уголовная ответственность в этой системе не должна быть на ключевом месте», – подчеркивает Чеботарев.