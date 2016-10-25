Кириенко встретился с главами Крыма и Севастополя

В Ялте открылся первый день работы «Форума действий» пропрезидентского движения Общероссийский народный фронт (ОНФ). На форум впервые в новом качестве прибыл первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

До форума кремлевский чиновник провел встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым, рассказал сам Кириенко в ответ на вопрос корреспондента «Ведомостей». «Успели обсудить много вопросов. Работу», - добавил Кириенко.

На самом форуме он посетил завершающую работу первого дня тематическую площадку «Качество повседневной жизни» и проследил за ходом дискуссии из зала.

После окончания работы площадки у Кириенко началась встреча с руководством исполкома и сопредседателями движения. На встрече присутствуют руководитель исполкома Алексей Анисимов, сопредседатели Станислав Говорухин, Ольга Тимофеева, Александр Бречалов и руководители мониторинговых групп и направлений.

26 октября в пленарном заседании ОНФ примет участие Владимир Путин, сообщила во вторник пресс-служба Кремля. «Президент выступит на пленарном заседании и ответит на вопросы участников», - говорится в сообщении.

«Ведомости» уже сообщали о том, что Путин посетит форум ОНФ в Ялте. Предыдущий форум состоялся в апреле в Йошкар-Оле, июльский и сентябрьский были отменены.