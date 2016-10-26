Думская оппозиция готовит поправки в законодательство по следам сентябрьских выборов

Депутаты от «Справедливой России» Сергей Миронов и Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект о проведении в одномандатных округах второго тура, если ни один из кандидатов в Госдуму не набрал более 50% голосов. Таким образом «устраняется главная и самая масштабная несправедливость действующей избирательной системы», при которой результаты выборов в округах «далеки от справедливости и реального одобрения населением отдельных кандидатов», подчеркивают авторы в пояснительной записке. По их убеждению, из прошедших выборов можно «сделать однозначные выводы» о том, что нынешняя система «попирает основополагающие принципы демократии».

Поправить выборные законы по итогам осенней кампании предлагают и другие оппозиционеры. По словам руководителя юридической службы КПРФ Вадима Соловьева, возможно, первой станет инициатива об отмене муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы, готовятся также предложения об отмене запрета лидеру партии агитировать за своих кандидатов, об ужесточении ответственности за фальсификацию выборов и поправки против «паровозов» – не должно быть ситуаций, когда чиновники избираются, но сдают мандат в пользу других. Кроме того, коммунисты будут настаивать на том, чтобы избиркомы состояли только из партийцев, и на переносе единого дня голосования на ноябрь-декабрь. Нуждается в корректировке и закон о партиях, считает Соловьев: «На федеральном уровне партии должны получать право избираться только в случае своего представительства хотя бы в трети регионов». ЛДПР в ближайшее время предложит поправки об отмене открепительных удостоверений и любого голосования вне избирательных участков, где происходит больше всего нарушений, говорит зампред Госдумы Игорь Лебедев. Партия также выступает за отмену муниципального фильтра и за допуск к выборам в региональные парламенты только тех партий, которые имеют хотя бы 30%-ное представительство в регионах, добавляет он.

Ждем перемен Партия «Родина» не готовит конкретных изменений, но считает их необходимыми. «Нужно унифицировать региональное и федеральное законодательство и подумать о создании единого избирательного кодекса», – говорит ее лидер Алексей Журавлев.

Есть предложения и у депутатов от непарламентских партий. «Гражданская платформа» планирует до конца сессии внести три инициативы, говорит ее председатель Рифат Шайхутдинов. Первая – чтобы партия приравнивалась к парламентским и не собирала подписи на региональных выборах, если у нее есть хотя бы один одномандатник в Госдуме. Вторая – финансировать депутатов-одномандатников в том же объеме, что и партии, – по 110 руб. за голос. И третья – дать одномандатникам право законодательной инициативы не только в Госдуме, но и в том регионе, где они избирались.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее обещала собрать все предложения и после их обсуждения с экспертами предложить поправки. В частности, она называла завышенными требования к оформлению подписных листов, предлагая «убрать излишние бюрократические препоны».

Предложения оппозиции на этот раз будут адресованы еще и новому куратору внутренней политики – Сергею Кириенко, это способ заявить о своих пожеланиях, поясняет эксперт близкого к Кремлю фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. Но «Единая Россия» будет ждать позиции ЦИК, а тот сформирует свои пожелания не раньше чем к концу года, считает эксперт. По его мнению, ЦИК, скорее всего, будет настаивать на упрощении процедур проверки подписей и оформления подписных листов, но поддержит ли эту идею власть – большой вопрос, ведь это упростит выдвижение на президентские выборы кандидатов малых партий и самовыдвиженцев.

Эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин считает необходимым изменение принципов формирования избиркомов и смягчение правил выдвижения и регистрации, но парламентские партии, по его мнению, на это не пойдут. Среди мелких поправок – вопросы агитации, в частности отмена запрета на критику по телевизору. Возможны и другие косметические изменения, но радикальные предложения, которые будут озвучены на обсуждении в ЦИК, вряд ли будут приняты, резюмирует Бузин.