Демократия
Статья опубликована в № 4190 от 26.10.2016 под заголовком: Работа над чужими ошибками

Думская оппозиция готовит поправки в законодательство по следам сентябрьских выборов

Власть ограничится косметическими изменениями, считают эксперты
На сентябрьских выборах многое пошло не так, считают оппозиционеры
На сентябрьских выборах многое пошло не так, считают оппозиционеры
Евгений Егоров / Ведомости

Депутаты от «Справедливой России» Сергей Миронов и Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект о проведении в одномандатных округах второго тура, если ни один из кандидатов в Госдуму не набрал более 50% голосов. Таким образом «устраняется главная и самая масштабная несправедливость действующей избирательной системы», при которой результаты выборов в округах «далеки от справедливости и реального одобрения населением отдельных кандидатов», подчеркивают авторы в пояснительной записке. По их убеждению, из прошедших выборов можно «сделать однозначные выводы» о том, что нынешняя система «попирает основополагающие принципы демократии».

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Поправить выборные законы по итогам осенней кампании предлагают и другие оппозиционеры. По словам руководителя юридической службы КПРФ Вадима Соловьева, возможно, первой станет инициатива об отмене муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы, готовятся также предложения об отмене запрета лидеру партии агитировать за своих кандидатов, об ужесточении ответственности за фальсификацию выборов и поправки против «паровозов» – не должно быть ситуаций, когда чиновники избираются, но сдают мандат в пользу других. Кроме того, коммунисты будут настаивать на том, чтобы избиркомы состояли только из партийцев, и на переносе единого дня голосования на ноябрь-декабрь. Нуждается в корректировке и закон о партиях, считает Соловьев: «На федеральном уровне партии должны получать право избираться только в случае своего представительства хотя бы в трети регионов». ЛДПР в ближайшее время предложит поправки об отмене открепительных удостоверений и любого голосования вне избирательных участков, где происходит больше всего нарушений, говорит зампред Госдумы Игорь Лебедев. Партия также выступает за отмену муниципального фильтра и за допуск к выборам в региональные парламенты только тех партий, которые имеют хотя бы 30%-ное представительство в регионах, добавляет он.

Ждем перемен

Партия «Родина» не готовит конкретных изменений, но считает их необходимыми. «Нужно унифицировать региональное и федеральное законодательство и подумать о создании единого избирательного кодекса», – говорит ее лидер Алексей Журавлев.

Есть предложения и у депутатов от непарламентских партий. «Гражданская платформа» планирует до конца сессии внести три инициативы, говорит ее председатель Рифат Шайхутдинов. Первая – чтобы партия приравнивалась к парламентским и не собирала подписи на региональных выборах, если у нее есть хотя бы один одномандатник в Госдуме. Вторая – финансировать депутатов-одномандатников в том же объеме, что и партии, – по 110 руб. за голос. И третья – дать одномандатникам право законодательной инициативы не только в Госдуме, но и в том регионе, где они избирались.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее обещала собрать все предложения и после их обсуждения с экспертами предложить поправки. В частности, она называла завышенными требования к оформлению подписных листов, предлагая «убрать излишние бюрократические препоны».

Сергей Кириенко открывает народный фронт

Предложения оппозиции на этот раз будут адресованы еще и новому куратору внутренней политики – Сергею Кириенко, это способ заявить о своих пожеланиях, поясняет эксперт близкого к Кремлю фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. Но «Единая Россия» будет ждать позиции ЦИК, а тот сформирует свои пожелания не раньше чем к концу года, считает эксперт. По его мнению, ЦИК, скорее всего, будет настаивать на упрощении процедур проверки подписей и оформления подписных листов, но поддержит ли эту идею власть – большой вопрос, ведь это упростит выдвижение на президентские выборы кандидатов малых партий и самовыдвиженцев.

Эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин считает необходимым изменение принципов формирования избиркомов и смягчение правил выдвижения и регистрации, но парламентские партии, по его мнению, на это не пойдут. Среди мелких поправок – вопросы агитации, в частности отмена запрета на критику по телевизору. Возможны и другие косметические изменения, но радикальные предложения, которые будут озвучены на обсуждении в ЦИК, вряд ли будут приняты, резюмирует Бузин.

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