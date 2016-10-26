США исчерпали возможности санкций против России - Bloomberg

У США практически не осталось способов эффективно наказать Россию за действия в Сирии: любое реальное и чувствительное усиление санкционного режима уже угрожает минимум экономике стран Европы, и, возможно, мировой экономике. Об этом сегодня пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что риторика президента США Барака Обамы о новых санкциях как части гуманитарного урегулирования в Алеппо не получила развития в публичных выступлениях госсекретаря Джона Керри, а прошедший на прошлой неделе саммит лидеров 28 стран ЕС не одобрил усиление санкционного режима. «Президент [США] имеет санкционные полномочия, но в России их больше не к кому применить, кроме как к уборщице в Кремле, - иронизирует научный сотрудник Кеннановского института при Центре им. Вудро Вильсона Майкл Кофман. - Что касается санкций в отношении компаний и финансовых институтов, тут мы практически достигли потолка».

Под персональными санкциями США уже сотни граждан Росиии, от «ближайших сподвижников Владимира Путина до "Ночных волков", банды мотоциклистов, которую возглавляет бывший доктор». Не так давно Госдепартамент США был вынужден частично снять ограничения с Рособоронэкспорта, чтобы получить запчасти для вертолетов Ми-17 ВВС Афганистана, пишет Bloomberg.

По-настоящему разрушительные для экономики России санкции практически невозможны, так как угрожают уже не только России. Так, США могли бы ввести полный запрет на покупку российских гособлигаций или отключить страну от системы межбанковских сообщений SWIFT. Это будет означать полное эмбарго на экспорт из России, но обрушит экономику Европы, которая зависит от российских энергоносителей на треть. Поэтому такая опция не рассматривается, сказал Bloomberg чиновник президентской администрации США.

Госдепартамент США уже предложил Белому дому набор из новых возможных санкций, некоторые из которых должны быть «чувствительными» для России, сообщил агентству чиновник Госдепа на условиях анонимности. Но, по его признанию, и они не идеальны применительно к ситуации под Алеппо, поскольку США нужен немедленный эффект, а санкции действуют долго.

«Санкции иногда работают, но применительно к России они пока неэффективны, - говорит научный сотрудник Института Катона Эмма Эшфорд. - Они никак не влияют на поведение Кремля, и тем более слабо верится, что усиление санкций заставит Россию изменить свой подход к сирийскому вопросу».