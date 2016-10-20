В Кремле не ждут новых санкций ЕС из-за Сирии

В Кремле не ожидают от ЕС каких-либо действий против России из-за Сирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, в Кремле не ждут каких-либо действий», — сказал Песков, комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она не исключает введения антироссийских санкций.

Лидеры Евросоюза не исключают введения индивидуальных и коллективных санкций в ответ на поддержку президента Сирии Башара Асада, пишет AFP. В проекте резолюции проходящего в Брюсселе 20 октября саммита лидеров 28 стран ЕС Россия не упомянута прямо как возможный объект санкций, но это достаточно прозрачно подразумевается, пишет агентство.

В документе подчеркивается, что «ЕС резко осуждает атаки на мирное население Алеппо со стороны сирийского режима и его союзников, в особенности России». Лидеры ЕС намерены потребовать неограниченного гуманитарного доступа в Алеппо, а также прекращения военных действий и возобновления политического процесса в Сирии под эгидой ООН.