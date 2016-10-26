Путин назвал энергоблокаду Крыма «преступлением против человека»

Президент России Владимир Путин заявил, что отключение Крымского полуострова от энергоснабжения прошлой зимой украинскими активистами - это «преступление против человека». «На что они рассчитывали? Я даже не понимаю (...) Думали, что все встанут на колени и будут просить подачку? Удивительно просто. Удивительные идиоты», - приводит его слова «Интерфакс».

На форуме Общероссийского национального фронта (ОНФ) «Форум действий. Крым» в Ялте в среду, 26 октября, президент назвал прекращение поставок электроэнергии «глупостью» и удивился, что международные правозащитные организации так и не дали оценку этому событию. «А больницы? А дети? А старики? Все молчат, как будто так и надо. Но бог с ними, в конце концов», - посетовал он.

Вместе с тем российский президент пообещал, что вопрос газификации полуострова будет решен полностью в ближайшее время. По его словам, кардинально вопрос начнет прорабатываться в конце текущего года. В этот период в Крым должна быть проведена магистральная газовая труба, и с «этого момента и начнется настоящая полноценная газификация и электроснабжение от собственной генерации, будет первичный источник – газ». Кроме того, предполагается строительство электростанции на этом газе, передает «РИА Новости».

Президент также сообщил, что поручил руководству Крыма и Севастополя рассмотреть вопрос о выравнивании тарифов на воду на полуострове. Ранее стало известно, что в разных районах полуострова тарифы на воду варьируются, например, от 20 руб. до более 100 руб. за кубометр, напоминает ТАСС.

Говоря о проблеме с питьевой водой в Крыму, Путин заявил, что она еще не снята с повестки дня, однако ее острота в целом пропала. Он напомнил, что проблема с пресной водой на полуострове на первом этапе стояла «очень остро, особенно после того, как [полуостров] отключили от [Северо-Крымского] канала наши соседи».

По его словам, для решения этой задачи из федерального бюджета было выделено более 23 млрд руб. и необходимо, чтобы эти средства были рационально израсходованы местными властями.

При этом, обсуждая эту тему, президент привел слова из известной музыкальной комедии режиссера Григория Александрова «Волга, Волга». «Мы все помним еще с "Волги, Волги": "без воды - и не туды, и не сюды", - процитировал он. "Это действительно важнейший ресурс [пресная вода], слава богу, в России мы богаты водой", - добавил Путин.

В целом, по утверждению президента, вложенные в развитие Крыма средства должны грамотно распределяться и давать максимальную отдачу. Он назвал крайне важным слышать мнения людей на полуострове и понимать, какие вопросы их больше всего волнуют, иначе меры по развитию региона "не будут в полной мере эффективны".

"Я очень надеюсь, что активисты ОНФ продолжат свою работу по мониторингу и анализу наиболее острых проблем, волнующих крымчан, по выработке конкретных предложений, направленных на улучшение ситуации", - резюмировал президент.

Форум в Ялте - третий из запланированных на этот год региональных форумов ОНФ. В нем участвуют около 350 человек, он проходит с 25 по 26 октября.