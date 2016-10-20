Среди клиентов «Пересвета» оказались компании организатора энергоблокады Крыма – Forbes

Среди заемщиков банка «Пересвет», 49% в котором принадлежит РПЦ, оказались компании, связанные с Ленуром Ислямовым, бывшим вице-премьером Крыма, владельцем крымскотатарского телеканала АТР и организатором энергетической блокады полуострова, пишет Forbes со ссылкой на данные СПАРК. Это изданию подтвердили крымский бизнесмен и бывший топ-менеджер одной из компаний Ислямова. Давно работающий в Крыму бизнесмен сказал изданию, что не исключает, что нынешние трудности банка могут быть связаны именно с Ислямовым.

По данным СПАРК, «Пересвет» обслуживал как минимум три связанные с Ислямовым компании: московский автодилер «Квингруп» (с мая 2014 г. собственником значится жена предпринимателя Эльвира), крымский перевозчик «Симсититранс» и автосалон «Км/ч-Череповец», где бизнесмен числился собственником до февраля 2016 г. Так, «Квингруп» отдавала технику в залог «Пересвету» с 2012 г., а в 2014–2015 гг. она заключила с банком еще несколько договоров. Всего у банка в залоге почти 200 единиц техники «Квингруп», а сама компания находится в стадии ликвидации из-за многочисленных долгов, пишет Forbes.

Перевозчик пассажиров «Симсититранс» стал клиентом «Пересвета» в 2014 г., через месяц после официальной перерегистрации в России. В банке у компании заложено почти 190 автобусов и несколько легковых автомобилей, пишет Forbes. Летом 2015 г. 100% компании перешло в собственность отца Ленура Ислямова Эдема и в июне, по данным «Крыминформа», компания была лишена лицензии перевозчика, а ее имущество опечатано.

Группа компаний Ислямова полностью перешла на обслуживание в «Пересвет» осенью 2015 г., после того, как лишился лицензии принадлежавший бизнесмену «Джаст банк», сказал изданию крупный бизнесмен, работающий в Крыму.