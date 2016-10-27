Президент добавил депутатам мигалок

В среду президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении количества автомобилей со спецсигналами для нового созыва Госдумы. Вместо восьми таких машин будет 12. Ездить с мигалками смогут все зампреды палаты, лидеры фракций и руководитель аппарата Госдумы. Председатель палаты Вячеслав Володин под указ не подпадает – он является охраняемым лицом с мигалкой от ФСО. Он должен будет формально подписать распоряжение о распределении спецсигналов, но решать будут сами депутаты, объяснил собеседник в аппарате Госдумы.

«Это популизм чистой воды – есть органы власти, которым положены мигалки. И я прекрасно помню, когда в прошлых созывах единороссы говорили, что снимают мигалки, а потом заходили за угол и ставили их назад», – говорит зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Количество вице-спикеров постоянно растет, когда-то их было два, сейчас восемь, вот и растет число мигалок, объясняет он. «Если будет принято решение об оборудовании служебного автомобиля спецсигналом, буду пользоваться им в случае крайней служебной необходимости», – говорит вице-спикер от «Единой России» Сергей Неверов. Пользоваться спецсигналом продолжат и два первых вице-спикера – Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ), а также лидеры всех фракций. Отказался от мигалки новый вице-спикер Госдумы единоросс Петр Толстой. Представитель вице-спикера Ирины Яровой не ответила «Ведомостям» на звонки.

Путин подписал указ о снижении количества спецсигналов с 965 до 569 после выборов 2012 г. «Можно безболезненно сократить количество мигалок – оставить их только у тех должностных лиц, которые имеют госохрану», – говорил он во время общения с доверенными лицами в 2012 г. Тогда в нижней палате парламента было именно 12 спецсигналов, а стало восемь – право на них получили вице-спикеры и глава аппарата, но многие вице-спикеры отказались от мигалок в пользу лидеров фракций. «Увеличили количество спецсигналов явно потому, что кто-то из новых вице-спикеров пролоббировал такое решение», – считает собеседник, близкий к руководству Госдумы.

«Не так давно около Госдумы очень быстро сделали выделенную полосу, формально она для общественного транспорта, но машины с мигалками ею уже пользуются – и сделана она, похоже, для них», – считает лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Сейчас удобный момент, чтобы вернуть ранее утраченные привилегии, чем власть и занимается: если вы посмотрите сообщения о мигалках после указа Путина, то увидите, что их количество все время росло. Это политика двойных стандартов со стороны власти и неумение общества отстоять важные для себя вещи, считает Шкуматов.