Путин выделил Госдуме четыре дополнительных машины с мигалками

Президент Владимир Путин своим указом увеличил число автомобилей со спецсигналами, выделенных для Госдумы. Вместо прежних восьми у Думы таких машин будет 12. Документ с поправкой в указ от 19 мая 2012 г. «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства» опубликован на портале правовой информации.

В аппарате Госдумы пока этого не комментируют, сообщает «Интерфакс». Раньше право на машину с мигалкой было у спикера, двух его заместителей, лидеров четырех фракций и руководителя аппарата Думы. Опрошенные «Интерфаксом» парламентские наблюдатели считают, что увеличение числа мигалок может означать, что право ездить на машинах со спецсигналом получат все шесть вице-спикеров, а руководитель думского аппарата при таком раскладе права на мигалку лишится.

Сейчас у Росгвардии есть право на 35 автомобилей с мигалками, у ФСБ на 207, у фельдъегерской службы на 60, у МВД на 98, у Генпрокуратуры на 30, у правительства на 32, у администрации Кремля на 22, у Минобороны на 20, у СКР на 12, у Совета Федерации на пять, у МИДа на 4, и по одной машине со спецсигналом могут иметь Счетная палата, СВР, Главное управление специальных проектов, Управление делами президента, Росфинмониторинг, РАН и главы субъектов Федерации, напоминает ТАСС.