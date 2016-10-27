«Левада-центр» оштрафован за отказ назваться иностранным агентом

Тверской райсуд Москвы по инициативе столичного управления Минюста оштрафовал на 300 000 руб. «Левада-центр» за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента и нарушение ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Представитель «Левада-центра» оспаривал решение Минюста сразу по нескольким основаниям, говорит директор организации Лев Гудков: «Минюст мог проводить документарную проверку только по запросу госорганов, но это было не так. Кроме того, не приведено доказательств, как мы оказывали влияние на органы власти, что было признано политической деятельностью. Нам вменяют определение политической деятельности, которое было описано в законе в июне этого года, при этом иностранным финансированием считают контракты 2014–2015 гг.». Гудков сказал «Ведомостям», что НКО будет оспаривать штраф. Кроме того, «Левада-центр» обжаловал решение о своем включении в реестр иностранных агентов, судебное заседание назначено на 10 ноября в Замоскворецком районном суде.

«Левада-центр» был внесен в реестр иностранных агентов в начале сентября, незадолго до выборов в Госдуму. Наличие признаков иностранного агента было установлено в ходе внеплановой документарной проверки, сообщал Минюст. Поводом к проверке стало обращение лидера движения «Антимайдан» бывшего сенатора Дмитрия Саблина. Близкий к Кремлю собеседник говорил тогда «Ведомостям», что последней каплей могло стать исследование об обвале рейтинга «Единой России» накануне выборов в Госдуму.

Решения по «Левада-центру» принимаются не по инициативе Минюста, его судьба решается как минимум в администрации президента, полагает политолог Дмитрий Орешкин. «Судя по тому, что его внесли в реестр, его судьба предрешена. В таком случае от него может уйти более половины клиентов, которые заказывали коммерческие исследования. Это уже не сигнал, а четкая позиция – будете пользоваться данными ФОМа и ВЦИОМа», – считает он. Государство – это прежде всего люди, а они боятся докладывать наверх о реальном положении дел в стране, продолжает он: «Путин говорит, что высокий результат «Единой России» – это реакция на давление извне, хотя на самом деле это приписки в зонах особого электорального режима, а где был нормальный подсчет, там падение результатов. Но сказать президенту об этом боятся. Премьер Дмитрий Медведев говорит о том, что дан карт-бланш на продолжение политики «Единой России», но на самом деле этого карт-бланша нет, а партия получила меньше голосов. Они живут в вымышленной реальности, которую для них кто-то формирует. «Левада-центр», давая реальную картину, в этой системе оказывается не нужен».