Адвокаты требуют отменить запрет на родственные связи с судьями

Федеральная палата адвокатов (ФПА) поддерживает обсуждаемые в преддверии съезда судей изменения в кодекс судейской этики, отменяющие чересчур широкую, по мнению судейского сообщества, трактовку понятия «конфликт интересов». Об этом говорится в письме президента ФПА Юрия Пилипенко на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Российскую адвокатуру беспокоит сложившаяся в судебной системе дискриминационная практика, при которой запрет родственных связей в судебном процессе по конкретному делу был распространен на запрет адвокатской профессии для членов семей судей, следует из документа (копия есть у «Ведомостей»). Закон не содержит прямого запрета для судьи иметь родственников-юристов, а лишь обязывает его отказаться от рассмотрения конкретного дела, если может возникнуть конфликт интересов либо ситуация, ставящая под сомнение беспристрастность судьи, напоминает Пилипенко. Однако в утвержденной правительством в 2006 г. программе развития судебной системы на 2007–2011 гг. в разделе «цели и задачи» прямо говорилось: «В целях обеспечения прозрачности судебной системы, преодоления конфликта интересов и устранения личной заинтересованности судьи в исходе дела следует установить запрет на участие адвоката-супруга или близкого родственника судьи уже в пределах юрисдикции (территория, на которую распространяются полномочия. – «Ведомости») суда». С 2008 г. запретили работать адвокатами судьям в отставке, из-за чего только в Свердловской области 30 адвокатов лишились работы. Такие ограничения несоразмерны заявленным целям и унизительны, так как исходят из презумпции виновности судей, возмущены в ФПА.

С 2014 г. запрет иметь родственные связи в пределах юрисдикции будущего судьи распространили и на представителей других юридических профессий, в том числе в самих судах и правоохранительных органах. Более жесткие стандарты профессионального отбора начала применять Специальная квалификационная коллегия при отборе кандидатов в судьи объединенного Верховного суда в 2014 г. В 2015 г. почти каждый третий кандидат в судьи был отбракован президентской комиссией по кадрам именно из-за потенциального конфликта интересов, подсчитал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. В результате Совет судей подготовил проект поправок в кодекс судейской этики, где предлагается вообще исключить из текста описание конфликта интересов.

Пока сложно сказать, какие категории кандидатов затронут обсуждаемые поправки, говорит пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов, но их основная цель – избежать формальных, схоластических критериев отбора, которые препятствуют пополнению системы высококвалифицированными судейскими кадрами.