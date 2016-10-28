Смерть Михаила Лесина признана несчастным случаем

Офис федерального прокурора округа Колумбия сегодня сообщил, что расследование смерти экс-министра печати России, «советника Владимира Путина» Михаила Лесина в США закрыто. Причина смерти Лесина в заключении главного судмедэксперта округа Колумбия переквалифицирована с «не установлено» на «несчастный случай» с отметкой об остром алкогольном отравлении как причине, способствовавшей смерти.

Тело 57-летнего Лесина было обнаружено 5 ноября 2015 г. в номере отеля Dupont в Вашингтоне. В заключении говорится, что Лесин «вошел в свой номер утром 4 ноября 2015 г. после нескольких суток чрезмерного употребления алкоголя и потерпел травмы, приведшие к смерти, находясь в номере в одиночестве». Анализ видео с камер отеля и новых материалов расследования позволил эксперту сделать вывод, что «непосредственной причиной смерти Лесина стали тупые черепно-мозговые травмы, в сочетании с травмами шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, причиной которых стали падения в состоянии острого алкогольного отравления», - говорится в документе.

Лесин - бывший руководитель холдинга «Газпром-медиа», бывший министр печати России и один из создателей крупнейшего продавца рекламы Vi. После отставки с поста председателя правления «Газпром-медиа» Лесин много времени проводил в США, прежде всего в Лос-Анджелесе, где живет его семья. У него были проблемы со здоровьем, он перенес несколько тяжелых операций на спине.

С апреля 2004 г. по ноябрь 2009 г. Лесин был советником президента России и был уволен президентом Медведевым с жесткой формулировкой «за несоблюдение этики госслужащего». Неофициально сотрудники администрации президента говорили, что Лесин использовал статус советника президента, занимаясь бизнесом и участвуя в коммерческих переговорах. В интервью Forbes сам Лесин рассказывал, в частности, что консультировал Юрия Ковальчука при создании «Национальной медиа группы» (НМГ) в феврале 2008 г. «Да, я консультировал руководителей НМГ. А что в этом странного? Я являюсь одним из известных специалистов по медиа», - говорил Лесин.

Летом 2014 г. сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер попросил власти США расследовать происхождение американской недвижимости Лесина. В запросе он утверждал, что после работы в российском правительстве Лесин перевез семью в Лос-Анджелес, где приобрел несколько объектов недвижимости на общую сумму более $28 млн, и что у него есть и другая недвижимость. У сенатора возникли вопросы, как госслужащий смог накопить столько денег. Он попросил министра юстиции Эрика Холдера проверить, не нарушал ли Лесин антикоррупционные законы или законы о борьбе с отмыванием.

Сам Лесин в интервью Forbes в августе 2014 г. заявил, что недвижимость за $28 млн купили его взрослые дети. «Это точно не моя собственность, дети устраивали свою жизнь сами, брали под эти сделки кредиты, они существуют в банке», - объяснил он. В прошлом году появились сообщения об обнаружении яхты Лесина стоимостью $50 млн.