Судиться в Гааге с банкиром Пугачевым России поможет White & Case

Международная юридическая компания White & Case, которая защищает Россию от претензий бывших акционеров ЮКОСа, будет представлять Российскую Федерацию в международном арбитраже в Гааге на процессе по иску основателя Межпромбанка и бывшего члена Совета Федерации Сергея Пугачева. Соответствующее постановление российское правительство утвердило еще 19 октября, говорится в извещении, которое получили юристы Пугачева («Ведомости» ознакомились с этим документом). Команду юристов, как следует из письма, возглавит партнер судебной практики White & Case Дэвид Голдберг.

История вопроса Поначалу Россию в споре с экс-акционерами ЮКОСа представлял Минфин, затем эти полномочия перешли к Минюсту. В феврале 2015 г. стало известно о создании Международного центра правовой защиты, который координирует процесс защиты по искам о компенсациях, поданных в разных странах. Центр также находит иностранных юристов и рекомендует их правительству России.

Следственный комитет России подозревает Пугачева в растрате и присвоении 28 млрд руб. кредиторов Межпромбанка, а также в злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов на 68 млрд руб. В июле 2014 г. Высокий суд Лондона по ходатайству российского Агентства по страхованию вкладов заморозил активы бывшего сенатора по всему миру на сумму до $2 млрд. В сентябре прошлого года Пугачев подал в постоянную палату арбитража в Гааге иск к Российской Федерации на $12 млрд – в такую сумму он оценил утраченные в России активы и понесенные в связи с этим потери. Являясь гражданином Франции, Пугачев апеллирует к межгосударственному соглашению о взаимных инвестициях, заключенному между Россией и Францией в 1989 г. По мнению опального банкира, Кремль с 2009 г. проводил «кампанию с целью лишить истца его инвестиций без какой-либо компенсации». В июле 2016 г. Россия уведомила истцов и президента Гаагского трибунала о том, что будет участвовать в деле по иску Пугачева и что «в ближайшее время будет определена юридическая компания, которая будет представлять и защищать интересы российской стороны».

«Выбор Дэвида Голдберга в качестве юридического представителя в тяжбе с Сергеем Пугачевым свидетельствует о том, что российское государство осознает слабость своей юридической позиции по данному иску», – отреагировал на сообщение о выборе Москвой команды защитников ведущий юридический консультант истца в этом процессе Майкл Макнатт. Он отмечает, что Голдберг не является ведущим специалистом в арбитражных разбирательствах, специализируясь преимущественно на защите активов от ареста. «Таким образом, еще до начала слушаний по иску Сергея Пугачева Россия обозначила, что готовится не к полноценной арбитражной защите по сути иска, а к защите своих активов от арестов по окончании разбирательства», – уверен Макнатт.

White & Case привлекли к защите Российской Федерации в 2015 г., после того как международный арбитраж в Гааге присудил акционерам нефтяной компании ЮКОС компенсацию в $50 млрд и те начали арестовывать российское имущество за рубежом (см. врез). А уже в апреле 2016 г. окружной суд Гааги отменил решение арбитража.

Получить комментарии российского Министерства юстиции «Ведомостям» в пятницу не удалось. Голдберг подтвердил «Ведомостям», что компания White & Case приступила к работе по делу Пугачева, но от дальнейших комментариев отказался.

Адвокат Double Bridge Law Сергей Усоскин называет выбор российского правительства логичным. По его мнению, у White & Case очень сильная практика в международном арбитраже и, кроме того, уже имеется опыт защиты именно государственных интересов в подобных спорах. Кроме того, у этой компании есть крупный московский офис, добавляет эксперт.

Близкий к Минюсту России человек не исключает, что на выбор представителя по делу Пугачева повлияло впечатление российских властей от работы, проделанной международными юристами по делу ЮКОСа: они грамотно, транспарентно и достаточно агрессивно представляют интересы России в этом процессе, говорит он.