За Васю Ложкина вступился правообладатель

Московский предприниматель Алексей Ходорковский обжаловал решение суда, который признал экстремистской картину «Великая прекрасная Россия» художника Алексея Куделина (творческий псевдоним – Вася Ложкин). Об этом сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы заявителя. С 2010 г. Ходорковскому принадлежат исключительные права на использование изображения. На прошлой неделе он узнал о том, что Октябрьский районный суд Новосибирска 29 января 2016 г. удовлетворил исковое заявление прокурора Октябрьского района Новосибирска к гражданину Роману Быкову о признании экстремистскими информационных материалов, опубликованных им в интернете, в их числе – изображение картины «Великая прекрасная Россия». Решение является незаконным и должно быть отменено, так как в судебном разбирательстве не принимали участие ни автор картины, ни правообладатель, настаивает в своей жалобе Ходорковский (в качестве ответчика проходил Быков, а в качестве третьих лиц – Роскомнадзор и Минюст). Между тем принятое решение непосредственно затрагивает его права и интересы.

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Ходорковский сказал «Ведомостям», что является давним поклонником творчества Куделина: с 2011 г. тратил все, что мог себе позволить, на его новые картины, а потом решил заняться популяризацией работ художника, приобретя право на использование изображений. «У меня серьезные планы на продакшн самых разных интересных вещей на основе его картин, – говорит Ходорковский. – Как раз в этом году изображение с картины «Великая прекрасная Россия» должно было выйти в виде ламинированной карты в тубе». По словам предпринимателя, он был совершенно ошарашен решением Новосибирского суда, как и сам Куделин: «По-моему, это одна из самых честных его картин, она иллюстрирует наш эгоцентризм, псевдопатриотизм и ксенофобию. Ничего оскорбительного в ней нет, она как раз очень поучительна».

Гайнутдинов говорит, что именно это теперь предстоит доказать Октябрьскому суду Новосибирска: картина Ложкина – это объект современного искусства, использующий иронию, и соответствующим образом ее нужно рассматривать.

Получить комментарии прокурора Октябрьского района Новосибирска не удалось. Собеседник «Ведомостей» в надзорном ведомстве говорит, что суд должен принять решение о восстановлении срока и повторно рассмотреть это дело, но вряд ли в нем появятся новые аргументы. С другой стороны, именно суду предстоит решать, насколько корректна такого рода ирония. В конце концов, известны и случаи пересмотра решения о признании материала экстремистским – например, президиум суда Камчатского края пересмотрел решение суда, по которому местный житель был осужден за публикацию в интернете диснеевского мультфильма о приключениях Дональда Дака в нацистской Германии. Но именно потому, что это была карикатура на фашизм, подчеркивает собеседник «Ведомостей».

Гайнутдинов говорит, что в судебной практике признается необходимостью привлечение к рассмотрению дел о запрете информации или об экстремизме авторов и других заинтересованных лиц. Например, Ярославский облсуд в прошлом году отменил решение Кировского районного суда Ярославля о запрете песен музыкальной группы «Кровосток», вынесенное без участия авторов песен и участников группы Дмитрия Файна и Антона Черняка.