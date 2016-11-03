Кремль проводит «смотрины» для экспертов

Новый кремлевский куратор внутренней политики, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко проводит цикл закрытых встреч с экспертным сообществом – политологами, политтехнологами, социологами. Последняя из них прошла вечером в среду, подобные мероприятия будут продолжены, рассказали «Ведомостям» несколько их участников и близкие к Кремлю собеседники. Обсуждались грядущие президентские выборы и их возможные максимально выигрышные для власти сценарии, а также развитие политической системы в более широкой перспективе.

Политологи Дмитрий Орлов, Алексей Чеснаков и Андрей Колядин подтвердили «Ведомостям», что участвовали во встречах, но вдаваться в подробности отказались. Руководители ВЦИОМа и ФОМа Валерий Федоров и Александр Ослон также отказались об этом говорить.

Кто пришел По данным СМИ, с Кириенко, в частности, встречались Сергей Зверев (КРОС), Валерий Фадеев (журнал «Эксперт»), Константин Калачев («Политическая экспертная группа»), Вартан Саркисов («ИМА-консалтинг»).

Встречи идут практически в ежедневном режиме, многие из них не афишируются, знают два близких к Кремлю собеседника. Предшественнику Кириенко Вячеславу Володину такие встречи были не нужны: переходя в администрацию президента, он уже хорошо знал экспертное сообщество, поскольку до этого работал в Госдуме и правительстве, сохраняя и связь с партией, поясняет человек, близкий к Кремлю. Хотя и Володин, по его словам, не сразу выстроил экспертную конструкцию в том виде, в котором она работала до последнего времени.

Команда Володина «закрыла кассу», со всеми рассчиталась, а новая команда пока системной масштабной работы не начала, знает близкий к Кремлю собеседник: «Кириенко только знакомится с хозяйством. При этом приглашение экспертов не означает автоматической конвертации в подряды – при предшественниках Кириенко многие годами ходили на такие встречи, но работу так и не получали». В озвученном в СМИ списке встречавшихся с Кириенко (см. врез) есть и профи, находившиеся в обойме последние пять лет, и те, кто «давным-давно на пенсии», и многие из них работу не получат, уверен собеседник.

Работа администрации с экспертами и в 1990-е, и 2000-е гг. всегда была прежде всего инструментом воздействия на общественное мнение, подчеркивает другой человек, близкий к Кремлю. При Володине этот механизм в значительной мере прочитывался – ввиду «невысокой дифференцированности транслируемых оценок», поясняет собеседник. А вот в плане оценок эксперты интересовали Володина меньше всего, признается один из экспертов «володинского пула»: «На закрытых встречах 90% времени вещал он сам. Если с журналистами это еще нормально, то у экспертов вызывало раздражение». Кириенко же демонстрирует другой подход – не только слушает, но и записывает: возможно, это делается намеренно, чтобы продемонстрировать разницу, но это работает, говорит собеседник.

Право на подбор экспертов и системные разработки в последние полтора года ушло на уровень фондов, прежде всего ИСЭПИ, а в кремлевском Управлении внутренней политики (УВП) с приходом туда Татьяны Вороновой эта работа практически прекратилась, отмечает человек, близкий к Кремлю. Для Кириенко же встречи с экспертами стали элементом погружения в тему и даже опередили отдельные кадровые назначения, подчеркивает собеседник: «Это позволяет прогнозировать рост спроса политического блока на серьезную содержательную работу, особенно востребованную при заметно ограниченных возможностях государства в социальной сфере». В ИСЭПИ «Ведомостям» сообщили, что по поручению УВП работали с экспертами с 2013 г. и продолжают заниматься подготовкой аналитики для органов госвласти. Руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский был на одной из встреч с Кириенко, но от комментариев отказался.

Экспертное сообщество власть использовала для трех основных целей, считает политолог Виталий Иванов: для тестирования идей и проектов, генерируемых внутри самой власти, для получения альтернативных идей и проектов и для госпропаганды и пиара. «Если президентская кампания состоится в срок, то работа с экспертами должна быть выстроена не позднее начала 2017 г., когда нужно будет запускать работу в регионах», – добавляет политтехнолог Леонид Давыдов.