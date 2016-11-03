Великобритания сможет затянуть Brexit

У Великобритании появился шанс затянуть процедуру выхода из Евросоюза: Высокий суд в Лондоне сегодня постановил, что перед началом процедуры Brexit премьер-министр страны Тереза Мэй должна получить одобрение парламента. С учетом того, что парламент в Великобритании проевропейский, а решительного партийного перевеса у консерваторов нет в обеих палатах, процедура одобрения может занять больше года, указывает Bloomberg.

Решение можно оспорить Верховном суде Великобритании и в Европейском суде – высшей инстанции Суда Европейского союза, решения которой уже не могут быть обжалованы.

Решение Высокого суда увеличивает шансы на «мягкий» Brexit, отмечает Bloomberg. На этой новости фунт стерлингов, потерявший 17% с момента референдума, укрепился к доллару на 1%.

В начале октября Мэй в интервью ВВС заявила, что официальные переговоры о выходе страны из Евросоюза начнутся не позднее марта 2017 г. «Мы запустим статью 50 Лиссабонского договора (в нем прописана процедура выхода из состава ЕС) до конца марта следующего года», – отметила Мэй. После задействования статьи 50 начинается отсчет двухлетнего дедлайна переговоров о новом статусе Великобритании в отношениях с Евросоюзом.

23 июня в Великобритании состоялся референдум, на котором 51,9% британцев высказались за прекращение членства страны в Евросоюзе.