Великобритания сможет затянуть Brexit

Премьер-министр Тереза Мэй должна получить одобрение парламента для начала процедуры, постановил Высокий суд
Alastair Grant / AP
У Великобритании появился шанс затянуть процедуру выхода из Евросоюза: Высокий суд в Лондоне сегодня постановил, что перед началом процедуры Brexit премьер-министр страны Тереза Мэй должна получить одобрение парламента. С учетом того, что парламент в Великобритании проевропейский, а решительного партийного перевеса у консерваторов нет в обеих палатах, процедура одобрения может занять больше года, указывает Bloomberg.
Решение можно оспорить Верховном суде Великобритании и в Европейском суде – высшей инстанции Суда Европейского союза, решения которой уже не могут быть обжалованы.
Решение Высокого суда увеличивает шансы на «мягкий» Brexit, отмечает Bloomberg. На этой новости фунт стерлингов, потерявший 17% с момента референдума, укрепился к доллару на 1%.
В начале октября Мэй в интервью ВВС заявила, что официальные переговоры о выходе страны из Евросоюза начнутся не позднее марта 2017 г. «Мы запустим статью 50 Лиссабонского договора (в нем прописана процедура выхода из состава ЕС) до конца марта следующего года», – отметила Мэй. После задействования статьи 50 начинается отсчет двухлетнего дедлайна переговоров о новом статусе Великобритании в отношениях с Евросоюзом.
23 июня в Великобритании состоялся референдум, на котором 51,9% британцев высказались за прекращение членства страны в Евросоюзе.
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