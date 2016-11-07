Четвертый президентский срок Владимира Путина может быть похож на первый

Внутриэлитных конфликтов к президентским выборам станет больше, а недавние кадровые перемены говорят о возможном «либеральном реванше» или «новой нормализации», утверждается в ежегодном докладе холдинга «Минченко консалтинг» «Политбюро 2.0: демонтаж или перезагрузка». Об этом же свидетельствуют активизация антикоррупционной повестки, создание и ликвидация правоохранительных структур и обновление состава Госдумы. Судя по последним кадровым решениям, в качестве эталонного образца будущей властной конфигурации берется первый президентский срок Владимира Путина, характеризовавшийся успешными либеральными экономическими реформами и нормализацией отношений с Западом, считают эксперты.

Общее влияние «Политбюро 2.0» к концу 2016 г. ослабло за счет выпадения из него двух ранее влиятельных участников – экс-главы администрации президента Сергея Иванова и бизнесмена Геннадия Тимченко, отмечается в докладе. Стабильными они считают позиции премьера Дмитрия Медведева, бизнесмена Аркадия Ротенберга, министра обороны Сергея Шойгу и председателя Госдумы Вячеслава Володина, на которого может быть возложена важная задача по сохранению популярности власти при реализации реформ. «Группа Ковальчуков» может сыграть роль интеллектуальной и кадровой базы для «теневого премьера» Алексея Кудрина, а новый кремлевский куратор внутренней политики Сергей Кириенко и руководитель администрации президента Антон Вайно, по мнению экспертов, имеют потенциал для перехода в статус членов «Политбюро 2.0».

Прошедший год был богат на публичную политику, элитные конфликты выплеснулись в СМИ, чего уже давно не было, говорит руководитель «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. При этом он считает более вероятным не либеральный, а правоцентристский реванш: либерализм демонтирован, последние выборы и общая риторика сдвинули элиту влево, поэтому скорее есть вероятность «новой нормализации».

Кто в плюсе За год усилились позиции гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, бизнесмена Юрия Ковальчука, главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, отмечается в докладе. Мэр Москвы Сергей Собянин все еще рассматривается как один из кандидатов в премьеры.

Другие политологи восприняли выводы коллег скептически.

Концептуальная рамка «Политбюро 2.0» перестает работать, так как дело не ограничивается подвижками в элите, считает Николай Петров: «При полувоенной ситуации есть верховный главнокомандующий, вокруг него – военные и штатские генералы. Влияние прежних членов «политбюро» в каких-то вопросах сохраняется, но сама модель устройства элиты становится принципиально иной». Предпосылок для либерализации нет, приход Кириенко говорит лишь о том, что он будет технично реализовывать любое путинское решение, убежден эксперт: «Выбор же у Путина – проводить либерально-экономические реформы при жестком контроле в политической сфере либо отказаться от реформ и достраивать авторитарную систему».

Оценки доклада умозрительные и сугубо экспертные, это «такой образец советологии», считает Леонид Давыдов: «Не вижу, почему влияние Тимченко стало меньше, а Ковальчука – выросло. Оба – близкие к президенту люди, продолжают с ним общаться. Говорить, утратил влияние Володин или нет, смешно, вопрос влияния – это очень абстрактная и временная категория». По словам Давыдова, либеральный реванш возможен как один из сценариев: «Этап, олицетворяемый предыдущими кураторами внутренней политики, себя исчерпал, но назначение нового администратора, отвечающего за внутреннюю политику, не говорит о либерализации, поскольку пока не ясно, какие задачи перед Кириенко поставил президент».

Прошедший год стал годом массовых взаимных информатак и один из вызовов 2017 г. – захочет ли президент стать арбитром в этих разборках или самоустранится, полагает Михаил Виноградов. Точка зрения об избрании Володина спикером как понижении активно продвигалась, но на самом деле все будет зависеть от него самого, уверен эксперт. Термин же «либеральный реванш», по его мнению, не слишком удачен: «Для Путина характерна монолитность, и вопрос сейчас в том, готов ли он пожертвовать ею ради формирования более цельного идеологического курса».