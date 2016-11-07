Члены СПЧ пообщались с Ильдаром Дадиным

Члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Игорь Каляпин и Павел Чиков пообщались в ИК-7 в Карелии с осужденным за неоднократное нарушение закона о митингах Ильдаром Дадиным. Дадин на прошлой неделе заявил, что руководство и сотрудники колонии применяли к нему пытки.

Правозащитник Игорь Каляпин рассказал «Ведомостям», что в понедельник они пять с половиной часов общались с Ильдаром Дадиным: «Мы подробно расспрашивали его, чтобы уточнить технические подробности, нам важно было понять, где, во сколько и что происходило. Это необходимо, чтобы понять, какой эпизод с какой камеры смотреть». Кроме того, в понедельник правозащитники осмотрели штрафной изолятор.

Во вторник правозащитники будут отсматривать видеозаписи. Каляпин не исключает, что поскольку события, о которых рассказал Дадин, произошли 11-12 сентября, то сотрудники колонии могут сказать, что записи не сохранились (согласно приказу они хранятся в течение месяца). При этом он отметил, что руководство ФСИН неоднократно строго наказывало руководство колоний, если какие-то видеозаписи в подобных ситуациях не сохранялись, поскольку считает, что «если вопреки приказу директора ФСИН видеозапись не велась, то это означает, что сотрудники намеренно действовали незаконно».

По словам Каляпина, Дадин сказал, что не хочет перевода в другую колонию, что предлагала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. «Москалькова права, его надо переводить, поскольку конфликт острый. В каких-то ситуациях Дадин полагал, что отстаивает права человека, а на самом деле нарушал режим содержания и раздражал сотрудников колонии: для них это все проявление дерзости, криминальных наклонностей. Дадин и сотрудники колонии — два разных мира, не понимающие друг друга.

И когда Дадин с либертарианских позиций говорит про конституционные права, сотрудники колонии считают, что над ними издеваются в изощренной форме. И обе стороны совершенно искренни. Поэтому ничем хорошим это не закончится», - говорит он. Других жалоб из колонии нет, однако есть сообщения, что другие осужденные подвергались схожим силовым воздействиям - с ними члены СПЧ также планируют встретиться. Правозащитники по итогам проверки должны составить докладную записку, которую председатель СПЧ Михаил Федотов передаст президенту.

На прошлой неделе Дадина посетила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она предложила перевести Дадина в другую колонию. «Целесообразно было бы перевести Ильдара Дадина для отбывания наказания в другую колонию, потому что в любом случае всегда будет некое подозрение в необъективности или в субъективном подходе к этому человеку, содержащемуся здесь, после такого резонансного конфликта, связанного с его заявлениями», - говорила Москалькова.