Дума отложит обсуждение запроса о финансировании Альфа-банком украинской АТО

Автор запроса депутат Федоров получил новую информацию, и ему нужно время, чтоб ее изучить

Депутат-единоросс Евгений Федоров попросил перенести рассмотрение парламентского запроса «О незаконном финансировании украинских силовиков в зоне "антитеррористической операции" структурами Альфа-банка». Госдума должна была рассмотреть проект запроса 9 ноября. Но, по словам Федорова, ночью появились дополнительные данные и ему нужно больше времени на их изучение. Запрос он планировал направить генпрокурору Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«Мы обращаемся к правоохранительным органам для того, чтобы они проверили публикации в СМИ и сети интернет о том, что Альфа-банк в зоне АТО выплачивает зарплаты и другие виды денежного довольствия солдатам, которые осуществляют вот эту карательную операцию», – объяснял сам Федоров «РИА Новости».

О каких публикациях идет речь, известно информагентству «Новороссия», у которого есть текст проекта запроса. В нем назван материал «В зоне АТО «Альфа-банк» выплачивает зарплаты украинским солдатам». Это короткая статья с сайта newsbanker.com, датированная 1 сентября 2014 г., в которой сказано, что «в зоне АТО украинские солдаты получают заработные платы через отделения Альфа-банка», который является дочерним финансовым учреждением российского банка».

В понедельник проект запроса Евгения Федорова рассмотрел и решил поддержать президиум фракции «Единая Россия». «Мы поддержим парламентский запрос по Альфа-банку в связи с его участием в финансировании так называемой "антитеррористической операции" на Украине», - цитирует «Интерфакс» заместителя руководителя «Единой России» в Думе Андрея Исаева.

«Мы можем однозначно и четко заявить, что "Альфа-банк Украина" никогда не финансировал и не планирует в любой форме финансировать стороны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта», – заявила «Ведомостям» во вторник пресс-служба «Альфа-банк Украина». Этот банк не является дочерней структурой российского Альфа-банка, «Альфа-банк Украина» – самостоятельный независимый банк, его деятельность основана на его собственных уставных документах, объяснил сотрудник пресс-службы российского Альфа-банка.

Но оба этих банка имеют общего контролирующего акционера – люксембургский ABH Holdings S.A. Бенефициарами этой компании являются Михаил Фридман (36,47%), Герман Хан (23,27%), Алексей Кузьмичев (18,12%), Петр Авен (13,76%), Андрей Косогов (4,08%) и The Mark Foundation for Cancer Research (4,3%, ранее этой долей владел Алекс Кнастер).