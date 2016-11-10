Партию «Парнас» раздирают скандалы

Партия «Парнас» 17 декабря проведет съезд, где выберет новые руководящие органы. Такое решение принял федеральный политсовет (ФПС) партии на заседании во вторник вечером. Там же был поставлен вопрос об исключении из партии двух человек – лидера саратовского отделения Дмитрия Игнатьева за антисемитские высказывания и члена ФПС Тамары Лежниной, которую обвинили в политической коррупции. Игнатьева из партии исключили, Лежнину – нет.

Лежнина рассказала «Ведомостям», что в понедельник зампред партии Константин Мерзликин предложил ей «по-тихому уйти из партии», поскольку она работает на «Открытую Россию» Михаила Ходорковского и пыталась на его деньги подкупить региональные отделения. «Это неправда. Я работаю с Касьяновым с момента, когда он был в правительстве. Но из-за провала на выборах и отсутствия стратегии считаю, что он должен уйти в отставку», – говорит Лежнина. Она добавляет, что после выборов они лишь направляли письма в региональные отделения, требуя провести анализ «провальных выборов», но ни о каких деньгах речи не шло. Зампред «Парнаса» Илья Яшин говорит, что доказательств «политической коррупции» представлено не было. Мерзликин отказался «Ведомостям» комментировать ситуацию. Михаил Касьянов заявил, что про Ходорковского никто не говорил: «Лежнину пытались исключить за попытку подкупа делегатов съезда. Все остальное не имеет отношения к действительности».

На выход из партии Сразу после выборов о выходе из «Парнаса» объявили политолог Георгий Сатаров, помощница Бориса Немцова Ольга Шорина и партийный юрист Данила Катков. Недавно о выходе из партии заявили председатели региональных отделений «Парнаса» в Татарстане, Новосибирске и Челябинске.

По словам одного из членов ФПС, Ходорковский пытается удержать членов ФПС Андрея Пивоварова и Владимира Кара-Мурзу, которые работают также в «Открытой России», от открытого конфликта с Касьяновым. Другой собеседник, близкий к Касьянову и Ходорковскому, не исключал, что Ходорковский «выкупит партию» у Касьянова, поэтому публичные скандалы не нужны. Пресс-секретарь Ходорковского Кюлле Писпанен сказала «Ведомостям», что Ходорковскому «Парнас» не нужен: «Никакой скупки региональных отделений не было и нет». На съезде партии поднимут вопрос о возвращении института сопредседателя партии, говорит член ФПС, адвокат Вадим Прохоров: «Очевидно, что он не справился с управлением в партии. Ходорковскому не нужна партия, есть другие партии, не отягощенные такими скандалами».

По итогам выборов в Госдуму нет ни одной демократической партии, которая имела бы льготу на участие в выборах во всех регионах и муниципалитетах, из-за того что «Яблоко» не преодолело 3%-ный барьер, однако именно «Яблоко» имеет перспективу, поскольку сохранила парламентскую льготу на следующие выборы в Госдуму, говорит политолог Александр Пожалов. По его подсчетам, «Яблоко» в 23 регионах может принимать участие в региональных выборах без сбора подписей, у «Парнаса» четыре таких региона. «Ценность «Парнаса» с точки зрения построения на его основе новой партии и попытки объединить демократов минимальна. Сторонникам Бориса Немцова и Ходорковского после выборов не удалось добиться быстрого созыва съезда для смены лидера партии, из нее стали выходить некоторые руководители региональных отделений, тяготевших к внутрипартийной оппозиции. А раз на финансирование отделений от «Открытой России» с завершением выборов рассчитывать не приходится и содержать их будет аппарат партии, то на съезде большинство будет у Касьянова», – считает Пожалов. Ходорковский не рассматривает «Парнас» как перспективную площадку, полагает эксперт. По его мнению, на муниципальных выборах в Москве в следующем году «Открытая Россия» может сделать предложение «Яблоку» об альянсе. Он вполне возможен, если сместят председателя московского отделения Сергея Митрохина, к тому же «Яблоку» надо думать о финансировании партии, поскольку государственных денег больше нет: «У «Парнаса» же шансов выступить успешно на этих выборах нет».