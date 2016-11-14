Избрание Дональда Трампа вызвало массовые протесты

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон в разговоре со спонсорами своей избирательной кампании заявила, что проиграла выборы Дональду Трампу из-за заявлений директора ФБР Джеймса Коми о возобновлении расследования относительно ее электронных писем, сообщила The New York Times. Сделанное за несколько дней до выборов заявление Коми привело к потере части избирателей, посчитала Клинтон. Десятки тысяч американцев последние пять дней выходят на акции протеста против Трампа, самые массовые акции под лозунгом «не мой президент» прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Портленде. Несколько сотен человек были задержаны.

По результатам голосования во вторник Трамп получил более 279 голосов выборщиков, гарантировав себе победу на выборах президента США. Инаугурация нового главы Белого дома пройдет 20 января. В четверг Барак Обама провел первую встречу с Трампом, главной темой которой стала передача власти. «Я обещаю каждому гражданину нашей страны, что я буду президентом для всех американцев, для нас пришло время объединиться», – заявил Трамп в своей победной речи после оглашения результатов выборов.

Дональд Трамп избранный президент США Я принял участие в очень открытых и успешных выборах, а теперь профессиональные протестующие под влиянием СМИ выходят на улицы. Так не честно.

Массовые протесты против победителя президентских выборов являются абсолютно беспрецедентными, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев: «Не припомню такого случая и за последние 25 лет, и раньше. Даже в 2000 г., когда кандидат от демократов Альберт Гор также выиграл всенародное голосование, но проиграл голосование выборщиков, такого всплеска не было. Раньше избиратели не видели особой разницы между кандидатами, два сапога– пара, считали они. Однако в этом году не только кандидаты действительно отличались, но и раскол прошел по новой линии: не между двумя главными партиями, а между элитой и населением». Вряд ли протесты приведут к каким-то существенным изменениям или повлияют на голосование выборщиков, уверен американист, однако эти выборы заставят демократов искать новые формы выражения своей позиции: «В 2008 г., когда к власти пришел демократ Барак Обама, а экономику накрыл кризис, республиканцы и правые консерваторы ответили «движением чаепития», которое активно критиковало политику правительства. Демократы проиграли не только выборы президента, но и выборы в конгресс, поэтому нынешнее протестное движение они сделают базой для создания оппозиционного фона». Трамп и его команда скорее всего понимают этот потенциал, поэтому он уже заявил о том, что может отказаться от идеи полностью избавиться от программы медицинского страхования Obamacare, чтобы несколько сбить протестные настроения, добавляет Васильев.