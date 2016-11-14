Международная жизнь
Статья опубликована в № 4202 от 14.11.2016 под заголовком: Чаепитие демократов

Избрание Дональда Трампа вызвало массовые протесты

Их итогом может стать формирование массового политического движения
Результатом протестов против избрания Дональда Трампа может стать формирование внепартийного политического движения
Результатом протестов против избрания Дональда Трампа может стать формирование внепартийного политического движения
Ted S. Warren / AP

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон в разговоре со спонсорами своей избирательной кампании заявила, что проиграла выборы Дональду Трампу из-за заявлений директора ФБР Джеймса Коми о возобновлении расследования относительно ее электронных писем, сообщила The New York Times. Сделанное за несколько дней до выборов заявление Коми привело к потере части избирателей, посчитала Клинтон. Десятки тысяч американцев последние пять дней выходят на акции протеста против Трампа, самые массовые акции под лозунгом «не мой президент» прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Портленде. Несколько сотен человек были задержаны.

По результатам голосования во вторник Трамп получил более 279 голосов выборщиков, гарантировав себе победу на выборах президента США. Инаугурация нового главы Белого дома пройдет 20 января. В четверг Барак Обама провел первую встречу с Трампом, главной темой которой стала передача власти. «Я обещаю каждому гражданину нашей страны, что я буду президентом для всех американцев, для нас пришло время объединиться», – заявил Трамп в своей победной речи после оглашения результатов выборов.

Дональд Трампизбранный президент США
Я принял участие в очень открытых и успешных выборах, а теперь профессиональные протестующие под влиянием СМИ выходят на улицы. Так не честно.

Массовые протесты против победителя президентских выборов являются абсолютно беспрецедентными, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев: «Не припомню такого случая и за последние 25 лет, и раньше. Даже в 2000 г., когда кандидат от демократов Альберт Гор также выиграл всенародное голосование, но проиграл голосование выборщиков, такого всплеска не было. Раньше избиратели не видели особой разницы между кандидатами, два сапога– пара, считали они. Однако в этом году не только кандидаты действительно отличались, но и раскол прошел по новой линии: не между двумя главными партиями, а между элитой и населением». Вряд ли протесты приведут к каким-то существенным изменениям или повлияют на голосование выборщиков, уверен американист, однако эти выборы заставят демократов искать новые формы выражения своей позиции: «В 2008 г., когда к власти пришел демократ Барак Обама, а экономику накрыл кризис, республиканцы и правые консерваторы ответили «движением чаепития», которое активно критиковало политику правительства. Демократы проиграли не только выборы президента, но и выборы в конгресс, поэтому нынешнее протестное движение они сделают базой для создания оппозиционного фона». Трамп и его команда скорее всего понимают этот потенциал, поэтому он уже заявил о том, что может отказаться от идеи полностью избавиться от программы медицинского страхования Obamacare, чтобы несколько сбить протестные настроения, добавляет Васильев.

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Тысячи американцев вышли на улицу в знак протеста против назначения республиканца Дональда Трампа на пост президента страны. Митинги продолжаются несколько дней. На фото потасовка демонстрантов с полицией в Окленде, штат Калифорния, 11 ноября
Stephen Lam / Reuters
Тысячи американцев вышли на улицу в знак протеста против назначения республиканца Дональда Трампа на пост президента страны. Митинги продолжаются несколько дней. На фото потасовка демонстрантов с полицией в Окленде, штат Калифорния, 11 ноября
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Полиция Нью-Йорка охраняет вход в Trump Tower 11 ноября
Richard Drew / AP
Полиция Нью-Йорка охраняет вход в Trump Tower 11 ноября
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Митинг в Окленде, штат Калифорния, 11 ноября
Stephen Lam / Reuters
Митинг в Окленде, штат Калифорния, 11 ноября
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Митинг в Нью-Йорке 10 ноября
Spencer Platt / Getty Images
Митинг в Нью-Йорке 10 ноября
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Около 1800 человек вышли 10 ноября на акции протеста в Чикаго. В этом городе родился действующий президент США Барак Обама, поддерживавший на выборах демократа Хиллари Клинтон. Полиции Чикаго пришлось перекрыть несколько улиц, заблокировав дорогу митингующим
Kamil Krzaczynski / Reuters
Около 1800 человек вышли 10 ноября на акции протеста в Чикаго. В этом городе родился действующий президент США Барак Обама, поддерживавший на выборах демократа Хиллари Клинтон. Полиции Чикаго пришлось перекрыть несколько улиц, заблокировав дорогу митингующим
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Как указывает Seattle Times, во время акции протеста в Сиэтле 10 ноября произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек
Ted S. Warren / AP
Как указывает Seattle Times, во время акции протеста в Сиэтле 10 ноября произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек
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Одна из самых многочисленных акций протеста проходила в Нью-Йорке. Противники Трампа собрались 10 ноября около небоскреба Trump Tower на Пятой авеню, а также в Центральном парке
Eduardo Munoz / Reuters
Одна из самых многочисленных акций протеста проходила в Нью-Йорке. Противники Трампа собрались 10 ноября около небоскреба Trump Tower на Пятой авеню, а также в Центральном парке
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В своей победной речи Трамп заявил, что он планирует быть президентом для всех Соединенных Штатов. На фото митинг в Филадельфии 10 ноября
Jessica Kourkounis / Getty Images
В своей победной речи Трамп заявил, что он планирует быть президентом для всех Соединенных Штатов. На фото митинг в Филадельфии 10 ноября
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Собравшиеся выкрикивали: «Не мой президент!»
Julie Jacobson / AP
Собравшиеся выкрикивали: «Не мой президент!»
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Ранее 9 ноября крупная акция протеста состоялась в Окленде (штат Калифорния)
Noah Berger / Reuters
Ранее 9 ноября крупная акция протеста состоялась в Окленде (штат Калифорния)
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