Новая мера пресечения – запрет на действия – будет уточнена

В четверг комитет по конституционному законодательству одобрит к принятию в первом чтении законопроект о новой мере пресечения – запрете определенных действий, не связанных с полной изоляцией в помещении, но доработает поправку так, чтобы новая мера не совмещалась с другими. Поправки в 2015 г. внесли депутаты-единороссы Илья Костунов, Лариса Шойгу и другие парламентарии. Они дополнят УПК запретом покидать помещение в определенное время, находиться в определенных местах и приближаться менее установленного расстояния к определенным объектам или лицам, запретом общаться, использовать связь и интернет при контактах с определенными лицами. К суткам лишения свободы в приговоре приравнены двое суток запрета на выход из помещения и трое суток запрета приближаться. Ранее законопроект поддержало правительство. «Когда мы говорим о мере пресечения, мы должны помнить, что речь идет о человеке, чья вина пока не доказана, цель – не допустить повторного совершения преступления», – отмечает зампред комитета единоросс Рафаэль Марданшин.

В проекте заключения комитета сказано («Ведомости» ознакомились), что наложение запретов при избрании залога фактически означает применение двух мер пресечения одновременно, что вряд ли можно признать обоснованным. «Они вводят запрет как еще одну меру, введение альтернативных мер – хорошо, мы это приветствуем, но получается, что при залоге и аресте эти меры тоже можно применять, а это противоречит смыслу закона», – говорит директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Рагулина. Скорее всего, в законопроект подготовят поправки о невозможности применения двух мер пресечения одновременно, рассказали собеседники в комитете. В заключении комитета также говорится, что депутатам не ясно, как будут контролироваться новые запреты. Как следить за запретом связываться и приближаться к кому-то, действительно непонятно, согласен Роман Терехин из бюро «Деловой фарватер».