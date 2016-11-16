Путин вывел Россию из-под Римского статута Международного уголовного суда

Президент России Владимир Путин своим распоряжением выводит Россию из числа участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Документ, датированный 16 октября, сегодня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. МИД России поручено направить уведомление Генеральному секретарю ООН.

Уведомление о намерении России не стать участником Римского статута МУС согласовано с МИД, ВС России, Советом Федерации и СКР, следует из документа.

Римский статут МУС - международный договор, которым в 1998 г., по опыту работы международных трибуналов по Югославии и Руанде, был учрежден Международный уголовный суд. Статут также относит к юрисдикции МУС четыре категории международных преступлений: геноцид, военные преступления, агрессию и преступления против человечности. Всего Римский статут подписали 139 государств.

Россия подписала этот договор в 2000 г., но не ратифицировала его. Государство, подписавшее, но не ратифицировавшее статут, обязано воздерживаться «от действий, противоречащих его предмету и цели». Три государства - США, Израиль и Судан - подписали статут, но затем уведомили генсека ООН о том, что не намерены становиться его участниками, и таким образом не несут соответствующих обязательств.

Накануне, 15 ноября, прокурор МУС Фату Бенсуда в отчете о предварительном расследовании приравнял присоединение Крыма к вооруженному конфликту между Россией и Украиной. Копия документа опубликована на сайте суда

Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда в отчете по предварительному расследованию приравнял присоединение Крыма к вооруженному конфликту между Россией и Украиной. «Для целей Римского статута вооруженный конфликт может быть международным по своей сути, если одно или более государств частично или полностью оккупируют территорию другого государства вне зависимости от того, сопровождается ли оккупация вооруженным сопротивлением», - отметил прокурор.

Право международных вооруженных конфликтов применимо и после 18 марта 2014 г. «в той мере, в которой ситуация на территории Крыма и Севастополя будет равнозначна продолжающемуся состоянию оккупации» говорится в документе.