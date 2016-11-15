Прокурор суда в Гааге приравнял присоединение Крыма к военному конфликту России и Украины

Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда в отчете по предварительным расследованиям приравнял присоединение Крыма к вооруженному конфликту между Россией и Украиной. Копия документа опубликована на сайте суда.

В отчете отмечается, что конфликт начался не позднее 26 февраля 2014 г. Приблизительно в тот период времени Россия якобы задействовала военные формирования «для получения контроля над частями территории Украины без согласия правительства Украины».

Право международных вооруженных конфликтов применимо и после 18 марта 2014 г. «в той мере, в которой ситуация на территории Крыма и Севастополя будет равнозначна продолжающемуся состоянию оккупации».

Россия приняла на себя управление Крымом без вооруженных действий, а российские военные в 2014 г. участвовали в установке контроля над территорией, на которой располагались украинские военные базы и правительственные здания. «В середине марта правительство Украины начало отзыв воинских частей и подразделений, расположенных на крымских базах, на основную территорию страны», — уточняется в документе.

Международный уголовный суд не входит в структуру ООН. Россия не попадает под его юрисдикцию, так как подписала, но не ратифицировала Римский статут, уточняет РИА «Новости».