Госдума снова предложит пересчитать сроки наказания тем, кто сидел в сизо

Председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству Павел Крашенинников в четверг на заседании комитета пообещал возобновить работу над законопроектом о порядке зачета в срок наказания времени, проведенного под стражей до суда. Об этом законопроекте депутаты вспомнили в связи с рассмотрением на комитете поправок Сергея Иванова (ЛДПР), предложившего не засчитывать в срок отбывания наказания время, проведенное под домашним арестом. «Законопроект был внесен после ареста фигурантки дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой – я посчитал, что это несправедливо, когда под домашним арестом люди продолжают пользоваться всеми благами», – объяснил Иванов. Крашенинников в связи с этим напомнил, что поправка о введении коэффициента в отношении домашнего ареста предлагалась депутатами ко второму чтению законопроекта о перезачете сроков, проведенных в сизо: «Проблема была в том, что лица, которые отбывают наказание по террористическим статьям, и лица, отбывающие наказание по особо тяжким статьям, – они все находились в следственных изоляторах длительное время». Для них эта формула тоже вступит в силу – и они окажутся на свободе, объяснил депутат. Он пообещал проработать этот вопрос на совещании с силовиками в декабре: «Если бы у нас получилось учесть все эти вещи, то можно было бы комплексно принять эти меры».

Сейчас время, проведенное под стражей до суда, засчитывается в срок лишения свободы по принципу «день за день», в законопроекте депутатов предложено ввести несколько коэффициентов (см. врез). Группа единороссов во главе с Крашенинниковым внесла этот проект в Госдуму еще в 2008 г., но в первом чтении его приняли лишь в феврале 2015 г. В мае 2016 г. новые нормы попытались принять в виде поправок к законопроекту Верховного суда о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса, но их снова не удалось согласовать с правительством. В 2008 г. принятие проекта привело бы к досрочному освобождению Михаила Ходорковского, а в 2015 г. его не стали принимать, потому что он пересекался с амнистией к юбилею Победы. Поправкам, по словам правозащитников, также противодействовало государственно-правовое управление президента.

Правила зачета Согласно депутатскому законопроекту один день, проведенный в следственном изоляторе, должен быть приравнен к одному дню в колонии строгого режима, полутора дням в дисциплинарном батальоне или колонии общего режима и к двум дням в колонии-поселении или под домашним арестом.

«Ситуация не изменится: противодействие, на мой взгляд, не связано с конкретными персоналиями – это общее отношение к такой идее со стороны силовиков», – уверен адвокат Максим Крупский. Учесть все интересы не получится однозначно, считает он: правила пересчета будут относиться ко всем – и к тем, кто украл 5000 руб., и к тем, кто совершил особо тяжкое преступление. Учитывая уже прозвучавшие аргументы о том, что «тогда террористы выйдут на свободу», можно сделать вывод, что пересчет сроков все же каким-то образом хотят поставить в зависимость от категорий преступлений и личностей виновных, предполагает адвокат: «А это уже существенно усложняет изначальную формулу».

Можно робко надеяться на то, что Госдума примет этот закон хотя бы по экономическим причинам, говорит член СПЧ Игорь Каляпин: «У нас затратная система наказаний, ничего, кроме новых рецидивистов, она не рождает. Может, депутаты поймут, что чем меньше человек сидит, тем лучше – или хотя бы дешевле». Но сам правозащитник в это почти не верит: «Этот закон не принимают, поскольку у депутатов и граждан репрессивное сознание. Тенденция последних лет – ужесточение законодательства, за любое нарушение хотят сажать в тюрьму. Это привело к полному абсурду, когда, например, за неумышленное убийство в пьяном виде наказание больше, чем за умышленное. Это говорит об абсолютном непрофессионализме и бессистемной работе законодателей».

Новая Госдума еще менее профессиональна, чем прошлая, поэтому сложно испытывать надежды, связанные с качеством ее работы, и рассчитывать на принятие поправок, но если будет команда из Кремля, то Дума их примет, считает член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин: «Они не хотят сокращения тюремного населения, хотят стабильности судебной практики. Они плохо понимают, что представляет из себя тюремная система, как фактически это выглядит. Их слабое знание и страх ответственности играют решающую роль в том, что они ничего не хотят менять».