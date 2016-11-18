Бывший вице-губернатор Петербурга арестован по делу «Зенит-арены»

Марат Оганесян просил о домашнем аресте, но судья отправила его в изолятор

Судья Олеся Буланая избрала для бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 15 января 2017 г., сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Марат Оганесян, который работает сейчас вице-президентом банка «Российский капитал», был задержан в Москве и этапирован в Петербург 16 ноября.

17 ноября ему было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие подозревает экс-чиновника в хищении более 50 млн руб. на подрядах строящегося на Крестовском острове стадиона «Зенит-арена», генподрядчиком которого на момент хищения был «Трансстрой».

В суд Марат Оганесян явился в пуховике, прикрывая лицо, и открыл его только тогда, когда с ним заговорила судья. На вопросы журналистов он ни разу не ответил и никак на них не реагировал.

Оганесян просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на тяжелые заболевания, наличие престарелых родителей и награды, сообщила судья, оглашая приговор. Но, по словам судьи, следствие считает, что обвиняемый способен оказать давление на свидетелей, так как лично знаком с сотрудниками комитета по строительству. Бывший первый заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Александр Янчик охарактеризовал Оганесяна в своих показаниях как «властного руководителя», который «способен подставить любого», процитировала Олеся Буланая, оглашая приговор. Также обвиняемый может скрыться - незадолго до задержания он подал документы на получение визы США, имея действующий загранпаспорт, сказала судья.

Также, по словам судьи, Оганесян не имеет постоянной регистрации на территории Петербурга и не предоставил согласие собственников квартиры на Таврической ул., в которой собирался находиться под домашним арестом.

Заседание суда длилось более четырех часов. Перед оглашением приговора в зал суда вызывали скорую, врачи провели в помещении, где проходил суд, около тридцати минут.

После заседания Оганесян и его адвокат отказались от комментариев.

Е. Егоров / Ведомости Строящийся стадион в Петербурге на Крестовском острове, на котором пройдут матчи Кубка конфедераций в 2017 г. и чемпионата мира в 2018 г., будет называться «Крестовский», одноименно со своим географическим местоположением, решила топонимическая комиссия города 1/12 Е. Егоров / Ведомости В результате социологического опроса жителей в поддержку такого названия высказались 30,3% петербуржцев. Об этом сказано в пресс-релизе петербургского комитета по культуре. На фото памятник Сергею Кирову у стадиона 2/12 Е. Егоров / Ведомости Строительство стадиона началось в 2007 г., стоимость проекта неоднократно повышалась и корректировалась. Сейчас она составляет 34,9 млрд руб. – это один из самых дорогих стадионов в мире 3/12 Е. Егоров / Ведомости Генподрядчик строительства стадиона с 2008 г. – компания «Инжтрансстрой-СПб», власти Санкт-Петербурга расторгли с ней контракт в середине июля 2016 г. После этого генподрядчиком строительства стадиона была выбрана компания «Метрострой» 4/12 Е. Егоров / Ведомости Инспекция FIFA на стадионе на Крестовском острове 5/12 Е. Егоров / Ведомости Международная федерация футбола FIFA удовлетворена ходом строительства стадионов к чемпионату мира 2018 г. в России, сказал в ходе визита в начале апреля в Петербург директор FIFA по проведению соревнований Колин Смит 6/12 Е. Егоров / Ведомости Сроки завершения строительства стадиона по контракту – декабрь 2016 г. В начале апреля комитет по строительству сообщал, что стадион готов более чем на 84% 7/12 Е. Егоров / Ведомости Завершение общестроительных работ на объекте намечено на конец мая 2016 г., затем пройдут пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию, обещал зимой вице-губернатор города Игорь Албин 8/12 Е. Егоров / Ведомости Стадион передадут в управление «Зениту» после чемпионата мира по футболу 2018 г. 9/12 Е. Егоров / Ведомости Стоимость аренды объекта будет минимальной, поскольку ожидается, что эксплуатационные расходы будут высокие, уточнял позднее представитель Албина 10/12 Е. Егоров / Ведомости Строительство стадиона может не уложиться в сроки, установила контрольно-счетная палата на основе проверки строительства стадиона 11/12 Е. Егоров / Ведомости Вид на Петербург через строительные леса 12/12

По версии следствия, в 2014 г. структура «Трансстроя» – «Инжтрансстрой-СПб» – заключила с АО «ТДМ» три контракта на выполнение проектных работ на стадионе, в том числе на поставку видеотабло и монтаж, рассказывал ранее «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией. На этом субподрядчике, по его словам, настаивал куратор стадиона (представитель «Трансстроя» это не комментирует). В 2013-2015 гг. строительную отрасль Петербурга курировал Оганесян.

Работы по контракту с видеотабло ТДМ не выполнила и «Трансстрой» расторг этот договор, рассказывал человек, знакомый с ситуацией в ТДМ. 50 млн руб. аванса, о которых заявляет следствие, были направлены субподрядчиком на работы по другому контракту ТДМ, связанному с кровлей стадиона, отмечает он. Представитель «Трансстроя» подтвердил перезачет средств. Правда, работу по этому контракту субподрядчик все равно не выполнил, добавил он.

Пресс-служба «Трансстроя» утверждала, что «Инжтрансстрой-СПб» еще в 2015 г. обратился в правоохранительные органы с заявлением о необходимости дать правовую оценку схемы работы ТДМ и уголовное дело возбуждено по итогам того обращения.

ТДМ, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит нескольким физлицам, в том числе Александру Шимбергу, который работал в УК «Морской фасад» (развитие порта и намывных территорий на Васильевском острове). Шимберг заявил, что с осени 2015 г. не является совладельцем ТДМ, и отказался от комментариев.

Кроме Оганесяна, по сообщению СКР, следствие считает причастными к делу о мошенничестве на стадионе еще четырех человек, в том числе Александра Янчика (он подписал документы на перечисление авансовых платежей) и Григория Попова, фактически руководившего ТДМ. Они активно сотрудничают со следствием, говорится в заявлении СКР.

Представитель вице-губернатора Петербурга Игоря Албина заявил вчера, что со стадиона могли быть выведены гораздо большие средства – около 700 млн руб.