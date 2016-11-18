Бывший вице-губернатор Петербурга арестован по делу «Зенит-арены»
- Надежда Зайцева,
- Мария Буравцева
- / Ведомости
Судья Олеся Буланая избрала для бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 15 января 2017 г., сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Марат Оганесян, который работает сейчас вице-президентом банка «Российский капитал», был задержан в Москве и этапирован в Петербург 16 ноября.
17 ноября ему было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие подозревает экс-чиновника в хищении более 50 млн руб. на подрядах строящегося на Крестовском острове стадиона «Зенит-арена», генподрядчиком которого на момент хищения был «Трансстрой».
В суд Марат Оганесян явился в пуховике, прикрывая лицо, и открыл его только тогда, когда с ним заговорила судья. На вопросы журналистов он ни разу не ответил и никак на них не реагировал.
Оганесян просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на тяжелые заболевания, наличие престарелых родителей и награды, сообщила судья, оглашая приговор. Но, по словам судьи, следствие считает, что обвиняемый способен оказать давление на свидетелей, так как лично знаком с сотрудниками комитета по строительству. Бывший первый заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Александр Янчик охарактеризовал Оганесяна в своих показаниях как «властного руководителя», который «способен подставить любого», процитировала Олеся Буланая, оглашая приговор. Также обвиняемый может скрыться - незадолго до задержания он подал документы на получение визы США, имея действующий загранпаспорт, сказала судья.
Также, по словам судьи, Оганесян не имеет постоянной регистрации на территории Петербурга и не предоставил согласие собственников квартиры на Таврической ул., в которой собирался находиться под домашним арестом.
Заседание суда длилось более четырех часов. Перед оглашением приговора в зал суда вызывали скорую, врачи провели в помещении, где проходил суд, около тридцати минут.
После заседания Оганесян и его адвокат отказались от комментариев.
По версии следствия, в 2014 г. структура «Трансстроя» – «Инжтрансстрой-СПб» – заключила с АО «ТДМ» три контракта на выполнение проектных работ на стадионе, в том числе на поставку видеотабло и монтаж, рассказывал ранее «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией. На этом субподрядчике, по его словам, настаивал куратор стадиона (представитель «Трансстроя» это не комментирует). В 2013-2015 гг. строительную отрасль Петербурга курировал Оганесян.
Работы по контракту с видеотабло ТДМ не выполнила и «Трансстрой» расторг этот договор, рассказывал человек, знакомый с ситуацией в ТДМ. 50 млн руб. аванса, о которых заявляет следствие, были направлены субподрядчиком на работы по другому контракту ТДМ, связанному с кровлей стадиона, отмечает он. Представитель «Трансстроя» подтвердил перезачет средств. Правда, работу по этому контракту субподрядчик все равно не выполнил, добавил он.
Пресс-служба «Трансстроя» утверждала, что «Инжтрансстрой-СПб» еще в 2015 г. обратился в правоохранительные органы с заявлением о необходимости дать правовую оценку схемы работы ТДМ и уголовное дело возбуждено по итогам того обращения.
ТДМ, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит нескольким физлицам, в том числе Александру Шимбергу, который работал в УК «Морской фасад» (развитие порта и намывных территорий на Васильевском острове). Шимберг заявил, что с осени 2015 г. не является совладельцем ТДМ, и отказался от комментариев.
Кроме Оганесяна, по сообщению СКР, следствие считает причастными к делу о мошенничестве на стадионе еще четырех человек, в том числе Александра Янчика (он подписал документы на перечисление авансовых платежей) и Григория Попова, фактически руководившего ТДМ. Они активно сотрудничают со следствием, говорится в заявлении СКР.
Представитель вице-губернатора Петербурга Игоря Албина заявил вчера, что со стадиона могли быть выведены гораздо большие средства – около 700 млн руб.