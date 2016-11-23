Facebook разработал софт для ограничения выдачи нежелательных новостей

Программисты Facebook создали софт, который может помочь соцсети выйти на рынок Китая, где она с 2009 г. запрещена по закону. Это The New York Times рассказали три действующих и бывших сотрудника компании. Этот софт позволяет ограничивать выдачу определенных сообщений в новостную ленту пользователей на конкретных территориях. Сами такие сообщения блокироваться не будут. Этот софт позволит третьей стороне, например китайскому провайдеру, мониторить популярные сообщения и темы, которые начинают распространять пользователи, и принимать решения, позволять ли их включение в новостные ленты, говорят собеседники издания. Создатель соцсети Марк Цукерберг поддерживает разработку этого программного обеспечения, утверждают они.

При этом совершенно необязательно, что этот софт, код которого могут видеть разработчики компании, действительно будет использоваться, предупреждают собеседники газеты. Пока его не запускали в действие, и возможно, что никогда и не запустят, как и ряд других экспериментальных разработок Facebook. Также нет никаких признаков, что компания предлагала властям Китая такой вариант работы в этой стране. Однако сам проект иллюстрирует, насколько Facebook готов к компромиссам ради достижения основной цели компании - «сделать мир более открытым и связанным», а также ради получения доступа к рынку с 1,4 млрд пользователей, пишет NYTimes. Издание также утверждает, что несколько сотрудников, которые участвовали в работе по созданию софта, ограничивающего подачу новостей, летом 2016 г. покинули компанию, выражая нехорошие опасения в связи с этим проектом. Этот проект обсуждался на внутренней конференции компании в одну из пятниц июля, руководству компании задали как минимум один вопрос о нем. Цукерберг, по словам источников, ответил, что планы в отношении Китая находятся в зачаточном состоянии, но прагматично добавил, что считает правильным, если Facebook поможет наладить общение с Китаем, даже если это будет беседа не без купюр.

Представитель Facebook заявила NYTimes, что компания давно выражала интерес к сотрудничеству с Китаем и уделяет время тому, чтобы узнать больше об этой стране и лучше ее понимать. Она добавила, что пока решение о том, как пытаться выйти в Китай, не принято.

Марк Цукерберг учит китайский, объясняя это желанием общаться с тещей на ее родном язык6е. В 2014 г. он выступил на китайском языке перед студентами школы экономики и менеджмента пекинского Университета Цинхуа и, не переходя на английский, отвечал на вопросы. Он говорил, что нанимает на работу китайских студентов и инженеров. Примерно тогда же Facebook открыла офис в Пекине. В 2015 г. сообщалось, что Цукерберг предлагал китайским рекламодателям продвигать свои товары и услуги через его соцсеть, и сейчас Facebook заключает такие контракты через свой гонконгский офис. Также NYTimes напомнила о встречах Цукерберга с руководителями КНР.

NYTimes напоминает, что соцсети уже приходится решать задачу, следует или не следует показывать определенный контент пользователям в связи со скандалом с фейковыми новостями, появлявшимися и активно распространявшимися перед президентскими выборами в США. Пользователи соцсети расшаривали сообщения фейковых источников, например о том, что папа римский Франциск высказался в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Facebook обвинили в том, что широкое распространение таких фальшивок, которые становились популярнее реальных новостей, способствовало росту популярности Трампа, который в итоге стал президентом. Цукерберг на конференции Techonomy в Калифорнии назвал эти обвинения «совершенно безумными». Он отметил, что фейковых новостей в соцсети очень мало, но заверил, что компания даже в нынешней ситуации воспринимает проблему серьезно и будет искать пути ее решения. Также он сказал, что продолжается работа по разработке хорошего механизма выдачи новостей в ленте ради достижения основной цели компании - дать людям возможность делиться информацией, чтобы мир стал более открытым и связанным.

До сих пор Facebook приходилось вводить ограничения для контента в ряде стран, таких, как Пакистан, Россия или Турция, напоминает газета. Компания следовала практике американских интернет-сервисов, которые обычно выполняют требования конкретных правительств по блокировке определенного контента, если он в этой стране считается противозаконным. Так, с июля по декабрь 2015 г. соцсеть заблокировала около 55 000 постов в двух десятках стран, утверждает газета. Она высказывает опасение, что разработка софта для Китая побудит правительства других стран ужесточать требования в адрес соцсети и ограничивать свободу информации.