Путин: «подрывные инновации» создают угрозы для России

Но Uber и Alibaba не нужно подозревать в подрывной деятельности, указал президент

Президент Владимир Путин призвал не демонизировать новые бизнес-технологии, такие как Uber или Alibaba, но согласился, что в будущем они могут создавать угрозу традиционной экономике.

«Не думаю, что современные способы организации бизнеса ставят под угрозу существующие, - сказал он на заседании президентского совета по науке и образованию. - Они просто организуют так, как считают нужным и эффективным. Не нужно их подозревать в подрывной деятельности, они просто работают современным способом». «Но объективно это создает угрозу», - заметил президент.

Дмитрий Песков из АСИ обратил внимание на распространение так называемых disruptive technology - «подрывных инноваций» (изменяющих соотношение ценностей на рынке), которые «угрожают российским компаниям». «Они отбирают нашу маржу, - подчеркнул Песков, - капитализация того же Uber сравнима с капитализацией «Роснефти». «Это серьезная фундаментальная угроза, и стратегия национальной технологической инициативы - про то, как ответить на эти угрозы», - заметил он.

В качестве примеров такой "подрывной деятельности" Песков привел компании Uber и Alibaba. По его словам, Alibaba научились проводить сделки на $1 млрд в день, а Uber принадлежит большая доля рынка такси.

За шесть лет существования распределенный сервис такси Uber распространился по всему миру. Зачастую Uber приходилось преодолевать сопротивление местных регуляторов и объединений таксистов. Сейчас компания работает более чем в 60 странах. Благодаря столь быстрой экспансии Uber стала самой дорогой частной компанией Кремниевой долины – ее бизнес оценивается в $68 млрд.