Володин: резолюция ЕС о «пропаганде Кремля» создала прецедент

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что принятая накануне резолюция Европарламента о борьбе с «пропагандой Кремля» может спровоцировать на подобные решения и другие парламенты.

«Данное решение наших коллег в Европарламенте может привести к плохим последствиям и стать опасным прецедентом. Европарламентарии объявили гонения на СМИ и поставили под сомнение свободу слова», - отметил спикер Госдумы, избранный сегодня председателем парламентской ассамблеи ОДКБ.

По мнению Володина, Европарламент, посягая на права журналистов, создает прецедент и провоцирует парламенты других стран на принятие подобных решений. Володин отметил, что канал RT можно только поздравить: «их профессионализм признан на высоком уровне». Володин выразил надежду, что парламенты других стран дадут адекватную оценку случившемуся.

В среду Европейский парламент принял не обязательную к исполнению резолюцию, инициированную евродепутатом от Польши, призывающую бороться с российской пропагандой. Россия в резолюции стоит в списке источников пропаганды и дезинформации в ряду с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (обе запрещены в России). Европарламент констатировал, что «Кремль усилил пропаганду против ЕС с момента аннексии Крыма и начала гибридной войны в Донбассе». Для этого российское правительство использует «широкий набор инструментов», таких как «аналитические центры <...>, многоязычные телекомпании (например Russia Today, или RT), псевдоинформационные агентства и мультимедийные сервисы (например Sputnik), соцсети и интернет-тролли». Все это используется для того, чтобы «бросить вызов демократическим ценностям», обеспечить поддержку политики Кремля внутри России и создать иллюзию появления failed states на востоке Европы.

Представитель МИД России Мария Захарова сразу же резко осудила резолюцию Европарламента , назвав ее «поганой бумажкой, за которую постеснялись проголосовать, воздержались 200 человек, – это свидетельство информационного преступления». В четверг Захарова конкретизировала позицию МИДа, выразив надежду, что за резолюцией не последуют практические решения по ограничению деятельности российских СМИ. «Если же этот документ будет на практике реализовываться, то последуют ответные меры», - подчеркнула Захарова.