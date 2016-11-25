Решениям Конституционного суда добавят юридической силы

Конституционный суд (КС) получит право признавать законы соответствующими Конституции, но исключительно в том толковании, которое подразумевает сам суд. Такие нормативные акты или их отдельные положения нельзя будет применять в смысле, который расходится с содержанием постановления КС. Такое решение также будет являться основанием для пересмотра уже вынесенных судебных актов и для внесения изменений в закон, истолкованный КС. Законопроект, наделяющий КС новыми полномочиями, в четверг внесен в Госдуму президентом. Изменения направлены на обеспечение обязательного учета правоприменительными органами позиций Конституционного суда, что в рамках действующей правовой системы является необходимым элементом поддержания режима законности и правопорядка.

Конституционный суд часто не находит в законе противоречия Конституции, но в своем решении дает понять, что практика применения была некорректной. Формально эти решения обладают той же юридической силой, что и постановления о признании закона не соответствующим Конституции, но на практике суды их часто игнорируют. В отчете о выполнении решений Конституционного суд за прошлый год (документ опубликован на сайте КС) говорилось, что ему приходится все чаще идти на отмену оспоренных норм: если в 2010 г. таких решений было всего семь, то в 2015 – уже 19. А все потому, что что признание нормы соответствующей Конституции, но в выявленном судом конституционно-правовом смысле часто воспринимается правоприменительными органами как свидетельство отсутствия проблемы, объясняли авторы отчета. В результате заявителю отказывают в пересмотре дела, ссылаясь на то, что основанием для этого может быть только отмена нормативного акта. «Между тем сам факт принятия дела к конституционному судопроизводству, а также вынесение по нему итогового решения неоспоримо свидетельствуют о наличии конституционно-правовой проблемы», - считают в Конституционном суде.