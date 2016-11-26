Умер Фидель Кастро

Государственный деятель, лидер кубинской революции, лидер Кубы с 1959 по 2008 гг. Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет, передает Associated Press. Об этом в эфире местного телеканала сообщил его брат, президент страны Рауль Кастро. Тело Фиделя Кастро будет кремировано утром 26 ноября.

Фидель Кастро родился в 1926 г. в городе Биран на Кубе в семье владельца сахарной плантации. В 1950 г. получил диплом юридического факультета гаванского университета. В годы студенчества состоял в Партии кубинского народа. В 1953 г. участвовал в нападении на казармы Монкада, за что был приговорен к 15 годам тюрьмы.

В 1955 г. Кастро был освобожден из тюрьмы под давлением общественности и уехал в Мексику. В 1956 г. вернулся на Кубу. В 1959 г. Кастро стал главой правительства Кубы. В 2008 г. на посту главы государства Фиделя Кастро сменил его брат Рауль.

В последние годы жизни Фидель Кастро испытывал проблемы со здоровьем. Он признался, что переложил руководство страной на брата из-за болезни желудка. Кастро сообщил, что в 2006 г. врачи поставили ему смертельный диагноз. В мае прошлого года Кастро пожаловался на проблемы с коленом и на то, что ему тяжело стоять.

В КПРФ предложили увековечить память Фиделя Кастро в России. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы, зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

«Я неоднократно встречался с ним, всегда считал его образцом и примером в политике. Он символ XX века, символ преданности идеям, стойкости и борьбы, увенчавшейся успехом», – сказал Мельников. Он отметил, что для него лично «это уход кумира в самом хорошем смысле этого слова».

«Он прожил легендарную, великую жизнь. Любил нашу страну и народ. Уверен, его память должна быть увековечена в России. Убежден, российско-кубинские отношения сохранят преемственность, так как вместе с уходом из жизни Фиделя, его дело осталось живым и будет продолжено его опытными и молодыми соратниками», – добавил Мельников.

Западные СМИ опасаются, что смерть Фиделя Кастро станет преградой для нормализации отношений между Кубой и США. Об этом, в частности, пишет испанская газета El Pais.

«Смерть Фиделя Кастро добавляет неясности в вопрос о будущем нормализации отношений между США и Кубой, которая и так оказалась под вопросом после победы на выборах республиканца Дональда Трампа. Избранному президенту США предстоит решать, продолжать или прервать диалог с Гаваной, начатый его предшественником – демократом Бараком Обамой», – отмечает издание.

В ходе предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп называл ошибкой диалог с Гаваной. Он выступал за сохранение всех введенных США ограничительных мер в отношении Кубы.