На границе с Украиной завершается развертывание новых дивизий

Коллегия Министерства обороны обсудила во вторник обустройство новых соединений в Западном военном округе (ЗВО), в том числе на границе с Украиной, которое, как подчеркнул министр Сергей Шойгу, осуществляется во исполнение решения президента России. «В текущем году в ЗВО проведено около 100 организаци­онных мероприятий, в том числе по завершению формирования двух мото­стрелковых дивизий, подразделения которых размещены в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях. Дивизии полностью укомплектова­ны личным составом, более 70% представлены контракт­никами, а также современным вооружени­ем. Со­зданы требуемые запасы материальных средств», – сообщил министр. По его словам, построено и реконструировано 30 объектов, а завершить обустройство новых соединений планируется в первой половине 2017 г. Также коллегия обсудила состояние боевой подготовки на Балтийском флоте, командующий которым Виктор Кравчук был снят в июне за очковтирательство. По словам Шойгу, итоги проверок показали, что «большая часть проблем» решена и флот, которому подчиняются все военные силы в Калининградской области, «способен успешно решать поставленные задачи по предназначению».

144-я и 3-я мотострелковые дивизии, о которых говорил Шойгу, и несколько других частей и соединений, в том числе мотострелковая бригада, входят в состав 20-й гвардейской армии, управление которой было переброшено из Нижнего Новгорода в Воронеж, напоминает полковник запаса Виктор Мураховский. Кроме того, на юго-западном направлении и тоже на границе с Украиной формируется новая 150-я стрелковая дивизия в Новочеркасске, которая войдет в состав еще одной общевойсковой армии, номер которой еще не объявлялся, отмечает эксперт. Таким образом, формирование фактически с нуля (хоть и с опорой в некоторых случаях на казарменный фонд, сохранившийся с момента расформирования находившихся там соединений) трех дивизий на украинской границе заняло полтора года и уже летом 2017 г. они смогут быть полностью развернуты вместе со всей постоянной инфраструктурой, что является в наше время весьма коротким сроком, замечает Мураховский. По его мнению, создавать новые армии в дополнение к двум разворачиваемым на границе с Украиной не будут – в этом случае есть риск, что общая численность Вооруженных сил России превысит установленную указом президента предельную численность в 1 млн человек. Но в случае деструктивного развития событий на Украине на границу всегда можно будет перебросить войска с других стратегических направлений, поясняет Мураховский.