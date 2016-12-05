Депутаты помогут должникам уехать

Поправки об увеличении размера задолженности, при достижении которого должнику запрещается выезд из России, предполагается внести в правительственный законопроект, предусматривающий ускорение снятия запрета на выезд для погасивших долг, рассказали «Ведомостям» несколько собеседников в Госдуме. Законопроект о внесении соответствующих изменений в закон «Об исполнительном производстве» был подготовлен Минюстом и внесен в Госдуму в октябре. Профильный думский комитет по государственному строительству и законодательству собирается рассмотреть этот документ к первому чтению 8 декабря. Законопроект есть в повестке комитета, подтвердил «Ведомостям» его председатель Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Сейчас ограничение на выезд устанавливается на полгода при задолженности от 10 000 руб. и возобновляется вплоть до погашения долга. Поправками к законопроекту правительства депутаты предлагают увеличить этот порог в несколько раз. Сумма очень маленькая, очень много народу не выезжает, гражданам нужно сделать разгрузку, поясняет собеседник в «Единой России», уточняя, что «сумма может измениться в разы». К тому же информация о погашении долга плохо доходит до приставов, этот вопрос будет решать правительство, добавляет депутат. Согласно правительственному законопроекту, данные о погашении долга должны поступать в информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Правительство также предлагает разрешить принимать решение о снятии с должников ограничения на выезд не только судебным приставам, выносившим такое постановление, но и приставу-исполнителю структурного подразделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В октябре, выступая на заседании правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что снятие запрета на выезд для расплатившихся должников должно занимать не больше суток.

Голос подорожал Госдума в пятницу одобрила в первом чтении и сразу в целом законопроект об увеличении госфинансирования партий, набравших на выборах в Госдуму не менее 3% голосов. За каждый голос избирателя они получат по 152 руб. вместо прежних 110 руб.

По состоянию на 24 октября 2016 г., по информации руководителя ФССП Артура Парфенчикова, ограничение в праве на выезд за пределы России действовало для 1 млн должников, а всего с начала 2016 г., по данным ФССП, было вынесено около 1,6 млн постановлений об ограничении на выезд из России – в 1,5 раза больше, чем в 2015 г.

Необходимо налаживать синхронизацию баз данных, чтобы с мгновенной передачей информации эти ограничения могли снимать прямо на выезде, считает заместитель председателя комитета по госстроительству Рафаэль Марданшин («Единая Россия»). «Система ограничения выезда граждан – не мера наказания, а мера обеспечения выполнения судебного взыскания. Если человек оплатил долг, то нет смысла его не выпускать», – подчеркивает он.

Информация о долгах не доходит оперативно до граждан, отсутствует нормальное администрирование системы, нужна интеграция, например с сайтом госуслуг, полагает адвокат фирмы «Юст» Александр Боломатов: «Приставы теряют уведомления о смене работы, бывшее место работы перестает выплачивать алименты, а человек в результате попадает на 20 суток исправительных работ». Для большинства граждан 10 000 руб. – это не критическая сумма, они ее легко бы выплатили, ограничивать выезд из-за этого – дичь, эта мера даже не покрывает обеспечительные расходы на ее выполнение, уверен адвокат. Стоит поднять этот порог в разы, например до 100 000 руб. и сделать меру временной – на 5–7 лет, чтобы она носила воспитательный характер, предлагает Боломатов. Нужно добиваться того, чтобы должник был проинформирован и ему было удобно оплатить задолженность, настаивает он. А ограничение прав выезда – это костыль к нормальной системе взыскания долгов, резюмирует юрист.