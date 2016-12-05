Правозащитники просят у Госдумы новых полномочий

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте хочет, чтобы совет Общественной палаты принимал решение о составе общественных наблюдательных комиссий (ОНК) за местами принудительного содержания с участием представителей уполномоченного по правам человека и самого СПЧ. Такие поправки в законопроект об ОНК совет уже направил в Госдуму. Если СПЧ, уполномоченный или региональная общественная палата не согласны с отклонением рекомендованной кандидатуры, то совет палаты должен рассмотреть их обращение в течение 10 дней с их участием. Секретарь Общественной палаты должен объявлять о дополнительном наборе в ОНК по предложению самой комиссии, уполномоченного, СПЧ либо если комиссия сформирована неправомочно. СПЧ хочет также иметь возможность направлять рекомендации по кандидатурам – по проекту это могут делать только региональный уполномоченный или региональная Общественная палата. У кандидатов в ОНК обязательно должен быть опыт в сфере общественного контроля за соблюдением прав человека и с них не должны требовать документы, не перечисленные в законе. Информация о соответствии документов закону должна появляться на сайте палаты.

СПЧ также предложил убрать норму о том, что членов ОНК не могут выдвигать НКО, включенные в реестр иностранных агентов. По словам председателя СПЧ Михаила Федотова, Конституционный суд постановил, что агенты не должны быть поражены в правах, следовательно, никакой дискриминации быть не может. Не должно быть в законе, по мнению СПЧ, и нормы о том, что беседа с заключенными прерывается, если общественники задают вопросы, не относящиеся к обеспечению прав, или нарушают внутренний распорядок.

Еще не истек дополнительный месяц на сбор поправок, а СПЧ не является субъектом законодательной инициативы, напомнил зампред комитета по делам общественных объединений единоросс Дмитрий Вяткин: «Срок сбора поправок истекает 8 декабря, мы еще не думали, когда собирать следующее совещание рабочей группы, и хотим дать возможность всем желающим внести свои поправки». Собеседник в Госдуме ранее говорил, что новых совещаний по проекту не будет, пока правозащитники не встретятся с президентом.

Поправки были разработаны после октябрьского скандала: в опубликованный Общественной палатой список новых членов ОНК в 42 регионах не попали многие кандидаты, рекомендованные правозащитниками и имевшие опыт работы в ОНК. Во второй половине января палата планирует объявить донабор в ОНК.

Федотов говорит, что СПЧ не собирается отнимать функцию формирования ОНК у Общественной палаты, но хотел бы, чтобы эта работа проводилась совместно с государственными правозащитными институтами: «Члены палаты, представители СПЧ и уполномоченного могут совместно рассмотреть кандидатов в члены ОНК».