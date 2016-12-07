Россия потеряла в Сирии военного советника

Полковник ВС России Руслан Галицкий погиб в западной части Алеппо, сообщили 7 декабря российские информагентства со ссылкой на Минобороны России. Он умер в госпитале от тяжелого ранения. «Российские военные медики в течение нескольких суток боролись за его жизнь. Офицер получил ранения в ходе артиллерийского обстрела боевиками так называемой «оппозиции» одного из жилых кварталов западной части Алеппо», - цитирует ТАСС пресс-релиз.

Минобороны объяснило, что Галицкий находился в Сирии в составе группы российских военных советников. Когда именно он был ранен, не уточняется.

«Командованием полковник Руслан Галицкий представлен к высокой государственной награде посмертно», - заявило министерство.

Последние потери России в Сирии

5 декабря Минобороны заявило о нападении боевиков на развернутый в Алеппо российский военный мобильный госпиталь. По словам военных, в результате прямого попадания в приемное отделение выпущенной боевиками мины погибла российская военнослужащая-медик, еще два медицинских работника получили тяжелые ранения, одна из них впоследствии скончалась. Пострадали и местные жители, пришедшие на прием. Затем стало известно, что погибшие были медсестрами военного госпиталя Биробиджана. В Сирию они и еще два медика были направлены 30 ноября, до этого они еще раз были в Сирии и отработали там три месяца, после чего благополучно вернулись в Россию. Еще два медика из биробиджанского госпиталя остались в Сирии.

Российская сторона отмечала, что Запад недостаточно быстро и жестко отреагировал на обстрел мобильного госпиталя. В Минобороны отметили, что точные координаты нахождения госпиталя были известны боевикам. Представитель госдепартамента США Марк Тонер дважды комментировал эти новости. 5 декабря он заявил, что США не передавали боевикам эту информацию. 6 декабря он сказал, что не располагает полной информацией о случившемся, опирается на сообщения СМИ, не может утверждать, причастна ли оппозиция к обстрелу, но США точно не несут ответственности за случившееся. Оба раза он заявил, что жестко осуждает обстрел госпиталя.

Продвижение сил Асада в восточном Алеппо

6 декабря вечером сирийские правительственные войска начали наступление на Старый город в Алеппо, сообщает АР со ссылкой на базирующуюся в Европе правозащитно-наблюдательную «Сирийскую обсерваторию по правам человека». 7 декабря она же объявила, что под контролем сил Башара Асада находится уже почти весь исторический центр города. По ее данным на вечер вторника, сирийские военные контролировали уже 75% Восточного Алеппо, заняв семь кварталов, включая стратегический важный Аш-Шаар. Представитель повстанцев заявил Reuters, что его соратники никогда не покинут Алеппо.

Государственное информагентство Sana сообщило утром в среду, что правительственные войска при поддержке союзников «восстановили безопасность и порядок» еще в двух квартала Алеппо - Агиур и Баб-эль-Хадид, а также расширили подконтрольную им зону в Старом городе. «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ и находящихся в Алеппо активистов сообщил, что силы Асада взяли под контроль весь центральный район Старого Алеппо.

В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что сирийская армия освободила 52% территории восточного Алеппо, ранее удерживаемой боевиками. Отсчет ведется от состояния на позапрошлую субботу, когда в результате успешного наступления с севера оборона боевиков посыпалась и были неожиданно быстро освобождены значительные территории восточной части города.

Переговоры с США по Алеппо

Госсекретарь США Джон Керри допустил 6 декабря, что может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым уже на этой неделе для обсуждении ситуации вокруг Алеппо. Как пишет Тhe Wall Street Journal, эти переговоры возможны в Гамбурге, куда оба чиновника приедут для встречи с представителями европейских силовых структур. На прошлой неделе в Риме Керри и Лавров договорились, что обсуждение попыток облегчения гуманитарной ситуации в Алеппо продлится на этой неделе в Женеве. Российский министр заявил, что США выдвинули предложение, на которое Москва была готова согласиться, так как оно соответствовало ее подходам к ситуации в Сирии, и выразил надежду, что договоренность по Алеппо все же возможна. Однако 6 декабря Лавров заявил, что США свое предложение отозвали, переговоры провалились и в Женеву американские представители не поедут.

Керри заявил, что США еще не определились, состоится ли встреча в Женеве в конце этой недели, хотя он сам был бы «за». Также он сказал, что возобновление переговоров в этом формате крайне важно для разрешения сирийского конфликта и что российские представители сказали ему, что Башар Асад готов сесть за стол переговоров. Официальный представитель госдепаратмента США Марк Тонер на брифинге в тот же день заявил, что не может раскрывать детали дипломатических усилий и темы, которые могут или не могут обсуждаться. Он заверил, что США продолжат работу по достижению хотя бы временного перемирия в Сирии, в том числе и в сотрудничестве с Россией. Подготовка к предстоящим и еще не отмененным переговорам продолжается, добавил он. И даже если Алеппо возьмут правительственные войска, работа дипломатов США на этом не закончится.