Россия и США обсуждают вывод боевиков из сирийского Алеппо

Как сообщил в понедельник на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров, 3 декабря в Женеве по инициативе США начались переговоры экспертов об урегулировании ситуации в сирийском городе Алеппо. «Целью этой работы является полный вывод всех боевиков из восточной части города, в пользу чего, как вы знаете, Россия давно выступала», – заявил Лавров. По его словам, эксперты России и США согласовывают «конкретные маршруты и сроки выхода всех боевиков» из восточной части Алеппо. «Как только такие маршруты и сроки будут согласованы, вступит в силу режим прекращения огня, с тем чтобы приступить к эвакуации этих боевых отрядов», – пояснил министр. Поэтому Россия, по его словам, считает контрпродуктивным проект резолюции Совета Безопасности ООН о перемирии в Алеппо, который планировалось поставить на голосование в понедельник: он предусматривает перемирие без вывода боевиков, в то время как сейчас есть возможность договориться об их выводе, что приведет к полноценной нормализации обстановки, считает министр.

В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что сирийская армия освободила 52% территории восточного Алеппо, ранее удерживаемой боевиками. Отсчет ведется от состояния на позапрошлую субботу, когда в результате успешного наступления с севера оборона боевиков посыпалась и были неожиданно быстро освобождены значительные территории восточной части города. По словам человека, близкого к Министерству обороны России, именно серьезное поражение боевиков и создает предпосылки для соглашения, о котором говорит Лавров. Подобная практика – вывоз попавших в безвыходное положение боевиков вместе с семьями на автобусах в находящуюся под их контролем провинцию Идлиб – использовалась неоднократно, напоминает собеседник. Последний раз такая процедура прошла в пятницу, когда 500 боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) и более 1500 членов их семей были вывезены на 44 автобусах из города Эт-Телль в провинции Дамаск.

Еще одна потеря Минобороны России признало в понедельник потерю истребителя Су-33, который при посадке на авианосец «Адмирал Кузнецов» сорвался в море. Летчик спасен. 5 ноября был утерян еще один палубный истребитель – МиГ-29К, летчика также спасли.

Реализация предложенного американской стороной плана могла бы решить вопрос Алеппо, город вернулся бы под контроль правительственных сил Сирии, говорит советник директора РИСИ Елена Супонина. Однако, по ее мнению, оппозиционные вооруженные группы (и речь не только о боевиках «Ан-Нусры», но и о других группировках, которые в США считают менее радикальными) заняли непримиримую позицию. Несмотря на то что между ними часто возникают противоречия, доходящие порой до столкновений, они объединены одной целью противодействия правительству президента Башара Асада и ради этого сотрудничают друг с другом, добавляет эксперт. «По моим данным, ни те ни другие уходить из Алеппо не собираются. План хорош на бумаге, но претворить его в жизнь будет архисложно, и это маловероятно», – считает Супонина.

Бои в Алеппо в понедельник действительно продолжались, а жертвой обстрела боевиков стали два российских военных медика (еще одна врач-педиатр тяжело ранена), сообщило Министерство обороны России. Это произошло после того, как боевики обстреляли из минометов полевой госпиталь, переброшенный из России накануне и развернутый в районе Алеппо в воскресенье. По словам человека, близкого к Министерству обороны, госпиталь будет развернут в другом, более безопасном месте и будут приняты дополнительные меры безопасности. «Вызывает вопросы, почему такой госпиталь был развернут в зоне досягаемости артиллерийских средств террористов», – говорит полковник запаса Виктор Мураховский.