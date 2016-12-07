Ядерной безопасности в мире в 2016 году не прибавилось

Борьба за обеспечение ядерной безопасности в мире в этом году столкнулась с новыми трудностями, констатировали эксперты Международного люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, заседание которого завершилось в среду в Лондоне. Предвыборная риторика Дональда Трампа, Brexit, высокий уровень напряженности на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, взаимные претензии Москвы и Вашингтона к Договору о ракетах средней и меньшей дальности, новые угрозы режиму ядерного нераспространения – все эти факторы никак не способствуют становлению более безопасного мира, заявил на открытии форума его председатель Вячеслав Кантор: «Все это грозит крахом Договору о нераспространении ядерного оружия с учетом эффекта домино».

Россия vs. США В конце марта Россия отказалась посылать свою делегацию на форум по ядерной безопасности в США, который проводил Барак Обама – этот форум был четвертым с 2010 г. и первым, на котором делегация России отсутствовала. А в октябре Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, приостанавливающий действие соглашения России и США 2000 г. об утилизации избыточного для нужд обороны оружейного плутония.

Россия и США являются двумя ведущими ядерными державами, чей арсенал совершенно несопоставим с другими странами, однако и Москва, и Вашингтон, по сути, работают против режима нераспространения ядерного оружия в мире, прокомментировал «Ведомостям» ситуацию бывший глава МАГАТЭ Ханс Бликс: «Ядерные державы сейчас озабочены соглашением о ядерной программе Ирана и количеством его центрифуг, они старательно накладывают ограничения на неядерных игроков, а на себя вообще не смотрят. Россия не хочет, например, продлевать договор СНВ-3, и это не может не вызывать огромного сожаления».

Эксперты ожидают прихода новой администрации США: если Дональду Трампу и Владимиру Путину удастся наладить диалог, то в сфере нераспространения ядерного оружия откроются новые возможности, считает бывший министр обороны Великобритании Дез Браун. Пока же на фоне натянутых отношений России и Запада ядерное оружие становится еще одним инструментом борьбы, полагает он: «Ядерное оружие всегда было и продолжает быть оружием политическим. Москва не отправляет свою делегацию на форум по ядерной безопасности или приостанавливает договоры в этой сфере – все это является очередным доказательством плохих отношений с Западом и делается для достижения политических целей, никакого другого объяснения я не нахожу». Ядерное оружие в любой дискуссии – самый последний аргумент и бравирование им умным шагом не является, соглашается Бликс: «Москва постоянно напоминает миру, что у нее есть ядерное оружие, но ведь это никуда не ведет, мы и так знаем и помним о ее ядерном арсенале. Некоторые шаги России в этом году, включая приостановку соглашения об утилизации оружейного плутония, не несли в себе такого уж большого смысла, а скорее показывали, насколько Кремль недоволен Белым домом».