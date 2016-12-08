Судьи вычеркнут из своего этического кодекса описание конфликта интересов

Съезд судей поправит Кодекс судейской этики: в новой версии от пяти пунктов ст. 9 кодекса, регламентирующей принцип объективности и беспристрастности судьи, останется всего два («Ведомости» ознакомились с проектом постановления). Вычеркнуть предлагается положения, перечисляющие основания для отвода судьи, – в частности, речь идет о ситуациях, когда близкий родственник судьи имеет заинтересованность в рассматриваемом деле, может повлиять на ход процесса либо работает в организации, участвующей в процессе. Также исчезнут третий пункт (рекомендует судьям воздерживаться от действий, которые впоследствии могут вызвать конфликт интересов) и пятый – в нем говорится, что судья должен избегать ситуаций, когда личные взаимоотношения с участниками процесса могут вызвать обоснованные подозрения или создать видимость предвзятого отношения.

Председатель комиссии Совета судей по этике Ирина Решетникова напомнила, что все основания для отвода судьи перечислены в процессуальных кодексах: когда восемь лет назад эти нормы включали в Кодекс судейской этики, никто не думал, что они будут трактоваться так широко. По данным председателя комиссии Совета судей по противодействию коррупции Евгения Соседова, в 2015 г. президентская комиссия по кадрам отказала 31% кандидатов в судьи со ссылкой на нарушение п. 4 ст. 9 кодекса, а за 10 месяцев 2016 г. – уже 45%. При этом проведенные региональными советами судей проверки не выявили заинтересованности судей в разрешении таких дел – причиной для отказа стала теоретическая возможность конфликта интересов, подчеркнул Соседов. И только в 10% случаев родственники кандидатов в судьи занимали руководящую должность в соответствующей организации. Судьи стали бояться буквально всего, жаловалась Решетникова: они спрашивают, можно ли рассматривать спор с участием банка, если судья брал в нем кредит, или дело сотового оператора, услугами которого пользуется судья?

Непреодолимый конфликт Потенциальный конфликт интересов – основная причина отсева кандидатов в судьи, в этом году на его долю пришлось 45% всех отказов, вынесенных кадровой комиссией при президенте.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко говорит, что адвокаты горячо приветствуют эти изменения: запрет на родственные связи действует уже почти 10 лет, но никаких доказательств его эффективности не получено, зато разбитых семей сколько угодно. Он замечает, что Палата уже обращалась с этим к председателю Верховного суда: закон не содержит прямого запрета для судьи иметь родственников-юристов, а лишь обязывает его отказаться от рассмотрения конкретного дела, если может возникнуть конфликт интересов, напоминали адвокаты. Нет гарантий, что правка кодекса повлияет на практику работы кремлевской кадровой комиссии: работающие там люди порой руководствуются неизвестным широкой публике регламентом, сетует Пилипенко. Но в любом случае решение съезда судей – это очень мощный сигнал, считает он.

Проблема прежде всего в том, что сами судьи не применяют понятие конфликта интересов, считает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: до тех пор пока они не дадут этому понятию эффективное определение и не начнут его использовать на практике, им будут навязывать нормы поведения сверху.