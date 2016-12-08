Сирийский Алеппо может быть очищен от боевиков в ближайшее время

Территория, контролируемая боевиками в Восточном Алеппо, продолжает стремительно сокращаться под ударами правительственных сил Сирии. В ночь на среду правительственные войска заняли центральную часть города, где бои могли стать особенно тяжелыми из-за характера застройки, а оставшиеся боевики покинули эту зону на предоставленных им автобусах и сосредоточились в оставшихся под их контролем юго-восточных районах Алеппо. Командование сирийской армии, по сообщению ТАСС, оценивало утром в среду площадь территории, подконтрольной боевикам, примерно в 10 кв. км (площадь всего города – около 190 кв. км). В среду также стало известно, что скончался раненный накануне в районе Алеппо российский военный советник в сирийской армии Руслан Галицкий.

В среду днем продвижение правительственных сил продолжилось, и Министерство обороны России объявило, что ими заняты еще 10 кварталов города. Боевики отошли в районы, которые последние годы были оплотом группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и ее союзников, говорит человек, близкий к российскому Минобороны. Удастся ли с ними договориться об их эвакуации из Алеппо, пока неизвестно, но контакты такого рода уже были, отмечает он. Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что те боевики, которые откажутся уехать из города, будут уничтожены.

Учитывая конфигурацию оставшейся под контролем боевиков территории, вполне вероятно, что сопротивление прекратится уже скоро, так как пополнить запасы им неоткуда, считает начальник сектора военной политики и экономики РИСИ Иван Коновалов. Кроме того, сирийская армия «почувствовала запах победы и закусила удила», а это тоже весьма важный фактор в боевых действиях в этом регионе, продолжает эксперт. В случае окончательной победы в Алеппо у сирийской армии высвобождаются значительные силы и перед ней открывается целый спектр возможностей в отношении дальнейших действий, считает Коновалов. Возможно наступление на провинцию Идлиб (куда вывозятся боевики из изолированных анклавов по мирным соглашениям), усиление давления на оставшиеся анклавы, а также наступление на восток на позиции «Исламского государства» (запрещено в России). По мнению эксперта, на то, какое направление будет выбрано, серьезное, а возможно, и решающее влияние окажут внешние факторы – такие, как российско-турецкие договоренности, возможные соглашения между Россией и администрацией избранного президента США Дональда Трампа, отношения между США и Турцией, позиция Ирана и Саудовской Аравии.