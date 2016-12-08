В Госдуме пока некого штрафовать за прогулы заседаний

Комитет Госдумы по регламенту готовит первую информацию по депутатам, прогулявшим заседания без уважительных причин. Глава комитета Ольга Савостьянова («Единая Россия») сообщила «Ведомостям», что эту работу закончат к следующей неделе: «Мы собираем информацию сначала сами, потом будем запрашивать ее у фракций». Данные, по ее словам, поступают после каждого заседания.

Согласно принятым в ноябре поправкам в регламент Думы депутатов будут штрафовать за прогул каждого заседания без уважительной причины на 1/6 их зарплаты. Объяснения о наличии таких причин (болезнь, командировка или отпуск за свой счет) должны предоставлять аппараты фракций. В аппарате КПРФ говорят, что уже обращались в комитет по регламенту, но «механизм пока не отработан». «Тем не менее к нашей фракции пока не поступало никаких сигналов – у нас все пропуски только по уважительным причинам», – заверила руководитель аппарата Нина Останина и подтвердил зампред фракции Дмитрий Новиков. «У нас все ходят, с дисциплиной очень строго. Кроме контроля со стороны Госдумы у ЛДПР строгий партийный контроль: любой пропуск будет потом записываться в личное дело и учитываться при формировании списков на следующий созыв», – говорит либерал-демократ Ярослав Нилов. В «Справедливой России» тоже нет злостных прогульщиков, отсутствуют только из-за болезней или командировок, уверяет зампред фракции Александр Бурков. Руководители внутрифракционных групп «Единой России» тоже говорят, что все отсутствующие имеют справки или находятся в отпусках за свой счет. «В моей группе сейчас отсутствуют три человека – и все по болезни», – сказал Николай Панков. По его словам, причина не в дисциплине, а в новой системе: «Депутаты стали чувствовать себя нужными, они активно участвуют в пленарных заседаниях, им интересно». В группе Виктора Пинского по болезни отсутствуют двое, в группе Раисы Карамзиной – трое, в группе Виктора Кидяева – двое.

Пленарных заседаний всего шесть в месяц, это гораздо удобнее, чем раньше, а для личных дел всегда можно взять отпуск за свой счет, говорит собеседник, близкий к руководству единороссов. Депутаты не испытывают никакого дискомфорта в связи с новыми требованиями, уверяет он. Сложнее тем, кто продолжает заниматься бизнесом: уход миллиардера Александра Скоробогатько может быть не последним, добавляет другой собеседник в партии. Никто не хочет быть посмешищем и проходить унизительную процедуру лишения зарплаты, признается собеседник в КПРФ. Бесконечные больничные тоже не выход, считает собеседник в «Справедливой России». По его мнению, со временем либо правила станут мягче, либо люди начнут уходить.

Фракции своих не сдают – работает солидарность, хотя, несомненно, депутаты прогуливают и сейчас, уверен политолог Дмитрий Орешкин. Первое время они будут соблюдать приличия, но потом все вернется на круги своя: депутаты понимают, что от того, есть они в зале или нет, принятые решения не меняются, считает эксперт. Так как Дума – декоративный орган, то и ответственность за прогулы тоже декоративная, заключает он.