Полковник МВД задержан за получение крупной взятки от «Деловых линий»

По данным СКР, с ноября 2016 г. неоднократно требовал от ООО «Деловые линии» передать ему через посредников - Марченкова и Зиновенко взятку в сумме не менее 100 млн руб.

Руководитель Главного управления собственной безопасности МВД по Северо-западному федеральному округу Юрий Тимченко был задержан в Санкт-Петербурге при получении взятки в 50 млн руб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

В отношении Тимченко возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает СКР. По данным СКР, с ноября 2016 г. неоднократно требовал от ООО «Деловые линии» передать ему через посредников - Константина Марченкова и Сергея Зиновенко - (подозреваются в посредничестве во взяточничестве) взятку в сумме не менее 100 млн руб.

Ранее в отношении «Деловых линий» было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму более 1 млрд руб. В ноябре суд по ходатайству следствия арестовал 1,6 млрд руб. на счетах компании.

В СКР отмечают, что после получения взятки Тимченко должен был способствовать снятию ареста со счетов «Деловых линий» и прекращению уголовного дела. Согласно требованиям Тимченко, часть взятки в сумме 50 млн руб. должна была быть передана не позднее 8 декабря 2016 г., а вторые 50 млн руб. - уже после снятия ареста со счетов.

Вечером 8 декабря на территории одного из подземных паркингов в Петербурге Марченков и Зиновенко получили от представителя ООО «Деловые линии» муляж денежных средств на сумму 50 млн руб. После этого они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также был задержан и Тимченко в кабинете которого были обнаружены денежные средства в сумме 350 000 руб.

«Деловые линии» - один из крупнейших игроков на рынке автомобильных грузоперевозок. Ранее гендиректор Infranews Алексей Безбородов оценивал его долю на российском рынке автомобильных перевозок в 5%, в перевозках сборных грузов (фура доставляет груз нескольких клиентов) – в 20%.

СКР подозревает компанию в неуплате налогов на сумму более 1 млрд руб. По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени «Деловых линий», с октября 2011 г. по март 2014 г. включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии права на налоговые вычеты на 516 млн руб., а также о наличии в 2011-2013 гг. 2,86 млрд руб. расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль. По данным Следственного комитета России (СКР), эти действия повлекли неуплату налогов на общую сумму 1,089 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Деловые линии» принадлежит кипрскому офшору «Доглемор трейд лимитед». В 2015 г. совладельцем компании стал бывший президент инвестиционного подразделения «Альфа-групп» - А1 Михаил Хабаров. Основной владелец компании - Александр Богатиков, которому до прихода Хабарова принадлежало 100% ООО «Деловые линии». Доли партнеров в бизнесе не раскрываются.

По данным СПАРК, в 2015 г. выручка ООО «Деловые линии» составила 17,2 млрд руб., чистая прибыль - 83,7 млн руб., выручка другого основного юрлица группы - ООО «ДЛ-транс» - составила 7,7 млрд руб., прибыль - 76,2 млн руб.