Эксперты оценили управленческую эффективность регионов

Самое неэффективное управление среди регионов – в Бурятии и Карелии, именно в этих субъектах можно ожидать смены губернаторов. Такой вывод делают эксперты в четвертом рейтинге эффективности управления в регионах России, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) члена высшего совета «Единой России», политолога Дмитрия Орлова и Лабораторией региональных политических исследований ВШЭ, которую возглавляет политолог Ростислав Туровский. Аутсайдерами рейтинга, кроме Бурятии и Карелии, стали Дагестан, Курганская область и Адыгея. В докладе отмечается, что смена губернаторов произошла в Ярославской и Тверской областях, которые были аутсайдерами рейтинга в прошлом году.

Самое эффективное управление показывают Тюменская область, Татарстан, Белгородская область, Чечня и Ямало-Ненецкий АО. Москва занимает седьмое место. При этом тройка лидеров осталась той же, что и в прошлом году. Чеченская Республика за год перешла с девятой строчки на четвертую, а новыми регионами в первой десятке стали Башкортостан и Сахалинская область. В целом же высокий управленческий уровень показывают ресурсно обеспеченные регионы.

Наибольшие изменения в рейтинге происходят в группе «середняков», тогда как лидеры и аутсайдеры рейтинга выглядят более стабильно, говорится в докладе. Во второй десятке устойчивые позиции занимает Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский АО, а также Ростовская и Челябинская области и Краснодарский край. Во вторую десятку попала Тульская область, что основано на высоких экспертных оценках деятельности нового губернатора Алексея Дюмина.

При этом к неудачникам относится Кемеровская область, где накапливаются управленческие проблемы, – в 2015 г. она вышла из первой тройки, а теперь занимает уже 21-е место. Снизилась эффективность в Калужской области – с четвертого места регион опустился на 13-е.

При этом эксперты отмечают, что в большинстве регионов выросла эффективность управления. Только в 23 субъектах итоговый балл эффективности оказался ниже, чем в прошлый раз. Наибольший рост эффективности произошел в шести регионах – Тверской, Тульской, Ярославской, Ленинградской, Оренбургской областях и Чечне. А заметное ухудшение позиций показали Кемеровская и Липецкая области, кроме того, ухудшается положение Самарской, Волгоградской, Новосибирской областей и Красноярского края, а также Удмуртии и Хакасии.

Общий рост эффективности региональной власти эксперты связывают с тем, что думские выборы и региональные кампании послужили для властей субъектов стимулом для активизации работы. Кроме того, в условиях бюджетных ограничений региональные власти начали менять свою социально-экономическую политику и искать резервы, а антикоррупционная кампания заставила чиновников изменить методы своей работы. Также новые губернаторы, пришедшие в этом году, попытались изменить принципы работы, которую выстроили их предшественники, чтобы разрешить накопившиеся проблемы. Смена губернаторов привела к улучшению показателей в Кировской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. При этом в отношении Северной Осетии и Калининградской области эксперты скептичны, поскольку новые губернаторы не обладают сильными позициями и связями на федеральном уровне.

Кроме того, рейтинг оценивает управленческую эффективность по нескольким блокам. Так, в политико-управленческом блоке лучшие результаты у Тюменской и Белгородской областях, Чечни, Ямало-Ненецкого АО, худшие – у Бурятии, Карелии, Пермского края. В социальном блоке верхнюю строчку занимает Тюменская область, а самые слабые позиции у Забайкалья, Бурятии и Ингушетии. В финансово-экономическом блоке на первых местах Москва, Сахалин и Тюменская область, самые слабые показатели у Бурятии и Курганской области.