Дело о поджоге двери здания ФСБ на Лубянке дошло до Страсбурга

Защита художника Петра Павленского, который в ноябре прошлого года поджег дверь здания ФСБ, а в июне этого был оштрафован за повреждение объекта культурного наследия, подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на нарушение приговором Мещанского суда свободы слова и политическое преследование. Об этом сообщила адвокат художника Ирина Хрунова. Целью акции «Угроза» не была порча имущества или особо ценных охраняемых объектов – это было символическим, основанным на перфомансе выражением его художественного и политического мнения, говорится в жалобе («Ведомости» с ней ознакомились). Заявитель поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, поскольку оно ассоциируется с террором и репрессиями как в прошлом, так и в настоящем, настаивает защита Павленского, и это важно с точки зрения общественного интереса: «Акция, направленная против действий ФСБ, является дискуссионной и актуальной в современной России».

Он не намеревался причинить излишний ущерб (количество использованного горючего было минимальным) или ущерб людям – акция была проведена в середине ночи, когда риск для прохожих и работников здания был минимальный. Кроме того, сгоревшая дверь была сделана только в 2008 г., является копией и никак не может быть объектом культурного наследия, подчеркивается в жалобе: «Акция полностью соответствует формату уличного искусства и искусства перфоманса, находится в одной линии с уличным искусством политического активиста Бенкси». По мнению заявителя, цель его преследования – ограничить право на выражение гражданского и политического мнения в художественной форме. Оно было местью российских властей за оппозиционную по отношению к ним позицию, сотрудники правоохранительных органов имели заинтересованность устранить Павленского из общественного пространства, ограничить его деятельность. Уголовное дело носит явно политический характер, настаивает заявитель.

Миллион за огонь 481 461 руб. 83 коп. обязан выплатить Павленский ФСБ в счет компенсации ущерба за сгоревшую дверь. Еще 500 000 руб. художнику присуждено в качестве штрафа (обвинение требовало взыскать 1,5 млн руб.)

В ЕСПЧ уже подана жалоба на арест Павленского, говорит Хрунова, многие изложенные в ней доводы пришлось повторить, однако теперь они подкреплены новыми основаниями – в частности, российские суды полностью проигнорировали доводы о символическом характере акции, они их даже не изучили. В приговоре ни разу не упоминается слово «акция» или «протест» – лишь говорится, что доводы защиты не подтвердились, вспоминает Хрунова.

Акционизм – это форма художественного выражения, которая защищена статьей 10 Конвенции о правах человека (гарантирует свободу слова), рассуждает юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев. В этом смысле, отмечает он, у дела Павленского много общего с делом Pussy Riot, которое уже прошло процесс коммуникации в ЕСПЧ. Но они просто потанцевали, а в данном случае имеется уже имущественный ущерб, и это фактор, который будет работать против заявителя. Поэтому ЕСПЧ будет смотреть скорее на то, как суд обосновал необходимость применения санкций, а предметом оценки ЕСПЧ станет не столько квалификация действий художника, сколько общая адекватность оценки суда.

Следствие обвинило Павленского сначала в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК – штраф до 40 000 руб., обязательные работы до 360 часов или арест до трех месяцев), затем переквалифицировало на повреждение объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК – штраф до 3 млн руб., обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет). Подсудимый добивался переквалификации обвинения на статью о терроризме, но суд отказался это сделать.