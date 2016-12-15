Конституционный суд проверит закон об уголовном наказании за участие в митингах

1 ноября стало известно о письме Дадина жене Анастасии Зотовой о том, что его в колонии регулярно избивают и пытают

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу гражданского активиста Ильдара Дадина, который стал первым осужденным по ст. 212.1 Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность за неоднократное нарушение закона о митингах. Об этом сообщается на сайте суда.

В жалобе заявитель доказывает, что поправки в УК, вступившие в силу в 2014 г., нарушают его право на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, право не быть повторно осужденным за одно и то же деяние, право на защиту и право считаться невиновным, пока вина не доказана и не установлена приговором суда.

Как отмечается в жалобе, оспоренная статья устанавливает уголовную ответственность за формальные нарушения порядка организации публичных мероприятий, исключительно на основании факта их неоднократности. Она предполагает уголовное наказание в виде лишения свободы за действия, не повлекший причинение вреда и не создавшие угрозу безопасности. А также допускает использование в качестве доказательств по уголовному делу материалов об административном правонарушениях, которые были получены без участия защитника.

Также по ст. 212.1 допускается возбуждение уголовного дела до вступления в законную силу всех постановлений судов об административных правонарушениях по ст. 20.2 КоАПа, как было с Дадиным. На него было составлено пять административных протоколов за участие в несогласованных митингах и одиночных пикетах в период с 6 августа 2014 г. по 15 января 2015 г., в том числе 5 декабря, когда Дадин участвовал в шествии по Мясницкой улице (в дальнейшем этот эпизод был квалифицирован как преступление). Уголовное дело было возбуждено в январе 2015 г. и основывалось на четырех из пяти эпизодов, хотя в силу на тот момент вступило лишь постановление по одному из них. В декабре 2015 г. Дадин был приговорен к трем годам лишения свободы, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода.

Поддержать жалобу Дадина в Конституционный суд обещала Элла Памфилова, занимавшая на тот момент пост уполномоченного по правам человека. Адвокат Дадина Ксения Костромтна говорит, что о каких-либо обрашениях в поддержку Дадина со стороны действующего омбудсмена, Татьяны Москальковой, ей не известно.

1 ноября стало известно о письме Дадина жене Анастасии Зотовой о том, что его в колонии регулярно избивают и пытают. С ситуацией разбирлись Москалькова и представители СПЧ. ФСИН отрицала обвинения, однако в итоге Дадина перевели в другую колонию, а начальник ИК-7 был отстранен от работы.