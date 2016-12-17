Председателем «Парнаса» переизбрали Михаила Касьянова

На съезде «Парнаса» председателем партии переизбрали Михаила Касьянова. Зампредами партии были избраны Александр Берестнев, Юрий Богомолов, Андрей Зубов, Вадим Лукашевич, Константин Мерзликин, Василий Цепенда, Владимир Кара-Мурза. Однако Кара-Мурза заявил о выходе из партии, к нему присоединились также руководители нескольких региональных отделений, в том числе Алексей Табалов (Челябинск), Анна Степанова (Нижний Новгород) и другие.

В своем выступлении на съезде Михаил Касьянов проанализировал причины, по которым партия набрала всего 0,7% на выборах в Госдуму в сентябре. По его словам, причиной такого результата стали давление на членов партии, недопуск к телевизионному эфиру, конфликт внутри партии. Главная же ошибка, по его мнению, - что не был создан единый список с «Яблоком». «По данным «Левада-центра», за нас могли проголосовать 8,6%. Возможно не все, кто говорил, что могут проголосовать, проголосовали за нас, но если бы был честный подсчет, мы бы точно набрали 3%», – считает Касьянов. Он добавил, что после того как «Левада-центр» опубликовал результаты опросов перед выборами, что рейтинг «Единой России» упал, а «Парнаса» вырос, организацию признали иностранным агентом.

По мнению Касьянова, на муниципальных выборах в 2017 г. важно сформировать единый список демократов, а на выборах президента в 2018 г. - поддержать кандидата, который «не хорошо выглядит или хорошо говорит», а чтобы умел соблюдать договоренности: «Кандидат должен пообещать, что он станет президентом переходного периода на два года с целью проведения конституционной реформы». Такое же положение закреплено в манифесте партии, за который проголосовал съезд. Касьянов напомнил, что несколько лет назад они с Борисом Немцовым предлагали Алексею Навальному и Михаилу Ходорковскому войти в руководство партии, однако те отказались. Касьянов сказал, что недавно предлагал вернуться на пост сопредседателя партии Владимиру Рыжкову, тот также ответил отказом.

По словам Владимира Кара-Мурзы, сторонники «Парнаса» не могли голосовать за партию на выборах, после того как в список партии вошел националист Вячеслав Мальцев, а поддержку партии оказали националисты Дмитрий Демушкин и Борис Миронов. «Многие члены руководства партии из-за этого проголосовали за «Яблоко», – добавил он. Руководитель петербургского отделения Андрей Пивоваров считает, что партия оказалась в глубоком кризисе и не смогла достойно выступить на выборах: «Надо понять, что происходит, и провести работу над ошибками».

На съезде было предложено проголосовать за два заявления. В пятницу Владимир Кара-Мурза сообщил, что они предложат объявить ошибочным участие в кампании партии на выборах в Госдуму людей, которые придерживаются националистических и антисемитских взглядов. В свою очередь Михаил Касьянов предложил проголосовать за заявление, что съезд считает ошибочными действия некоторых кандидатов по привлечению к участию в избирательной кампании людей, которые придерживаются шовинистических, ксенофобских и антисемитских взглядов. В итоге была принята резолюция Касьянова. После этого Кара-Мурза заявил о выходе из партии.

В пятницу на заседании федерального политсовета (ФПС) «Парнаса» о выходе из партии заявили зампред партии Илья Яшин, члены ФПС Вадим Прохоров, Николай Сорокин, Надежда Митюшкина, Тамара Лежнина, Игорь Харичев. Всего из партии вышли около 20 человек, среди них также несколько руководителей региональных отделений.

Разногласия в партии возникли летом после того, как по итогам праймериз второе место в списке на выборах в Госдуму занял националист Вячеслав Мальцев. Часть руководства партии летом на съезде предлагала не включать Мальцева в список, однако против этого выступили председатель партии Михаил Касьянов и большинство делегатов съезда. Сразу после выборов о выходе из «Парнаса» объявили политолог Георгий Сатаров, помощница Бориса Немцова Ольга Шорина, партийный юрист Данила Катков и еще несколько членов партии.