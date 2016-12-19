В Берлине фура въехала в толпу на рождественской ярмарке

В Берлине фура Scania въехала в толпу людей на рождественской ярмарке на Брайтшайдплатц рядом с церковью Геденскирхе, в центре западной части города. Как сообщает Spiegel со ссылкой на полицию города, это произошло в 20.45, когда на ярмарке было много посетителей. Полиция пока подтверждает гибель девяти человек. Есть и раненые, говорится в микроблоге департамента полиции Берлина.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на спасателей, около 50 человек травмированы. Berliner Zeitung добавляет, что некоторым потребовалась помощь реаниматологов. По сведениям dpa, разрушено несколько торговых палаток. Очевидцы говорят, что грузовик съехал с Будапештерштрассе, проехал сквозь толпу 50-80 м. Сотрудник полиции рассказал Berliner Zeitung, что машина ехала на высокой скорости.

Полиция не исключает версию теракта, но пока все данные предварительные. По информации Die Welt, у спецслужб была информация о возможных терактах на рождественских ярмарках и рынках в течение ближайших нескольких дней. По данным информагентств, водитель грузовика скрылся с места происшествия, передает Deutsche Welle. Позднее DW сообщила со ссылкой на полицию, что подозреваемый задержан. В прямом эфире DW в Facebook сотрудник полиции рассказал, что еще один человек, бывший в кабине на месте пассажира, погиб на месте, водитель сбежал и задержан мужчина, похожий на него по приметам.

Квартал вокруг места происшествия оцеплен полицией, сообщает корреспондент DW. Ближайшие выходы из метро закрыты. На месте много машин экстренных служб. Полиция через Twitter просит не приезжать на место происшествия, по возможности оставаться дома и не распространять непроверенные слухи. Facebook активировал функцию safety check для Берлина, благодаря которой можно сообщить близким, что вы в безопасности, сообщает Die Welt.

PAUL ZINKEN / EPA / VOSTOCK Photo В Берлине фура въехала в толпу людей на рождественской ярмарке на Брайтшайдплатц рядом с церковью Геденскирхе, в центре западной части города 1/5 Fabrizio Bensch / Reuters По сведениям dpa, разрушено несколько торговых палаток. Очевидцы говорят, что грузовик проехал сквозь толпу 50-80 м 2/5 Pawel Kopczynski / Reuters Полиция пока подтверждает гибель девяти человек. Есть и раненые, говорится в микроблоге департамента полиции Берлина. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на спасателей, около 50 человек травмированы. Berliner Zeitung добавляет, что некоторым потребовалась помощь реаниматологов. 3/5 PAUL ZINKEN / EPA / VOSTOCK Photo Квартал вокруг места происшествия оцеплен полицией, сообщает корреспондент DW. Ближайшие выходы из метро закрыты. На месте много машин экстренных служб 4/5 Michael Sohn / AP Полиция не исключает версию теракта, но пока, на 23.59 мск, все данные предварительные 5/5

Мэр Берлина Михаэль Мюллер выходил к журналистам, подтвердил то, что уже сообщала полиция, и заявил, что в городе произошла трагедия. На вопрос, было ли это терактом, он пока отвечать не стал, отмечает DW.

14 июля в Ницце грузовик въехал вечером в праздничную толпу на набережной, погибли 84 человека. Террористом оказался выходец из Туниса Мохамед Булель - он готовил теракт несколько месяцев при содействии сообщников.

22 июля вооруженное нападение в Мюнхене унесло жизни 10 человек. Нападавший, 18-летний гражданин ФРГ Али Давид Сонболи, выходец из Ирана, покончил жизнь самоубийством. Расследование показало, что он был неонацистом.