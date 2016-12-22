Московским депутатам запретят свободно общаться с народом

Их встречи с избирателями должны будут проходить в соответствии с законом о митингах

Мосгордума хочет заставить московских депутатов проводить встречи с избирателями, руководствуясь законом о митингах и шествиях. Такие поправки в городские законы о статусе депутата Мосгордумы и об организации местного самоуправления в Москве разработала комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению под руководством депутата Татьяны Портновой.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что законодательство о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях «исчерпывающим образом регулирует порядок организации и проведения публичных мероприятий». Чаще всего депутаты проводят встречи в форме собраний, что не требует от организаторов предварительно уведомлять органы власти о предстоящем мероприятии, напоминают авторы проекта.

Если же депутатом принимается решение о проведении встречи с избирателями в форме «иного публичного мероприятия», то в целях обеспечения безопасности участников встречи, других жителей Москвы и бесперебойного движения транспорта необходимо выполнять требования, предусмотренные федеральным законом о митингах и шествиях. По словам Портновой, в городском законодательстве порядок проведения встреч столичных депутатов с избирателями не определен, поэтому есть пробел в правовом регулировании.

Этот законопроект нарушает Конституцию и в случае его принятия коммунисты будут обжаловать документ в Конституционном суде, говорит руководитель московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин: «Кроме того, это пример для подражания остальным регионам. Не исключено, что такой законопроект будет внесен и в Госдуму. По примеру Москвы ведь распространили платные парковки на всю Россию».

В законе о статусе депутата говорится, что народные избранники могут проводить встречи в любое время и в любом месте, подчеркивает коммунист: «Законопроект принимается против коммунистов, поскольку они активнее всего проводят встречи с депутатами. Власти хотят, чтобы депутаты не встречались с избирателями, чтобы правда не доходила до населения через депутатов. Скоро дойдем до того, что [мэр Москвы] господин Собянин будет давать нам разрешения на встречу с избирателями».