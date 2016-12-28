Социальная политика
Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Приказано уничтожить

Владивостокский суд решил уничтожить 40 экземпляров Библии

Они не соответствовали требованиям «закона Яровой» о миссионерской деятельности
В Библии важно не только содержание, но и маркировка, решил владивостокский суд
В Библии важно не только содержание, но и маркировка, решил владивостокский суд
Руслан Шамуков / ТАСС

Во Владивостоке мировой суд постановил уничтожить 40 экземпляров Библии, которые хранились в офисе религиозной организации «Армия спасения» и не были должным образом маркированы. Дело об административном правонарушении было возбуждено в начале декабря. На суде представитель организации признал вину, заявив, что не знал о необходимости маркировать материалы. В постановлении суда указывается, что согласно закону о свободе совести распространяемые в рамках миссионерской деятельности печатные материалы должны иметь маркировку организации. В итоге суд оштрафовал «Армию спасения» на 30 000 руб. и предписал уничтожить помимо Библии одно Евангелие и другую религиозную литературу, обнаруженную в офисе.

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