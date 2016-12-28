Безопасность и право
Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: За отрицание принципов

Верховный суд разъяснил, как ликвидировать НКО без юридического лица

Они могут поплатиться за отрицание фундаментальных демократических принципов
Поскольку закон не устанавливает перечень грубых нарушений, судам предлагается самостоятельно решать, влечет ли нарушение приостановление деятельности организации либо ее запрет
Поскольку закон не устанавливает перечень грубых нарушений, судам предлагается самостоятельно решать, влечет ли нарушение приостановление деятельности организации либо ее запрет
С. Портер / Ведомости

Деятельность общественных и религиозных объединений, не являющихся юрлицами, может быть запрещена по основаниям, предусмотренным законом для ликвидации юридических лиц, разъяснил Верховный суд. В их числе осуществление деятельности, запрещенной законом, нарушение конституционных прав граждан, другие неоднократные или грубые нарушения. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда, утвержденном во вторник, – оно посвящено вопросам, возникающим при рассмотрении дел о приостановлении деятельности или ликвидации партий и НКО.

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