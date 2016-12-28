Верховный суд разъяснил, как ликвидировать НКО без юридического лица

Деятельность общественных и религиозных объединений, не являющихся юрлицами, может быть запрещена по основаниям, предусмотренным законом для ликвидации юридических лиц, разъяснил Верховный суд. В их числе осуществление деятельности, запрещенной законом, нарушение конституционных прав граждан, другие неоднократные или грубые нарушения. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда, утвержденном во вторник, – оно посвящено вопросам, возникающим при рассмотрении дел о приостановлении деятельности или ликвидации партий и НКО.

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